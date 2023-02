Pará realiza campanha de aplicação de imunizantes bivalentes contra covid-19 no final deste mês

No dia 27 de fevereiro, o Pará inicia a campanha de vacinação contra a covid-19 com imunizantes bivalentes. Estas novas vacinas são consideradas as ferramentas mais eficazes e atualizadas contra os efeitos mais graves da doença, já que protegem contra o vírus original da covid-19 e também contra a Ômicron e suas variantes, estimulando o sistema imunológico a elaborar uma defesa mais eficaz contra o vírus.

Este primeiro momento da campanha se dividirá em quatro fases, que serão convocadas gradualmente, conforme as vacinas cheguem ao Estado. Os primeiros grupos a receber os imunizantes serão pessoas com mais de 70 anos, idosos vivendo em instituições de longa permanência, pessoas imunocomprometidas e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

Na segunda fase, as vacinas serão aplicadas em pessoas de 60 a 69 anos de idade. Depois, serão gestantes e puérperas, seguidos de trabalhadores da saúde e por fim, pessoas com deficiência permanente.

Entretanto, a população precisa estar ciente de as vacinas bivalentes são consideradas doses de reforço contra a covid-19, e por isso, a pessoa precisa ter recebido pelo menos as duas doses iniciais do esquema vacinal há mais de quatro meses para que esses imunizantes sejam aplicados.

Ou seja, quem ainda não iniciou o esquema básico ou só recebeu a primeira dose das vacinas monovalentes há mais de quatro meses deve buscar um posto de vacinação o mais rápido possível para estar apto a receber a vacina bivalente após quatro meses.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) receberá do Ministério da Saúde os imunizantes bivalentes durante o mês de fevereiro, iniciando a distribuição para os municípios terem as doses disponíveis para aplicação na população a partir do dia 27 de fevereiro. Além de realizar a distribuição das vacinas, a Sespa auxilia os municípios na definição de estratégias para ampliar todas as coberturas vacinais.

O Secretário de Saúde do Pará Rômulo Rodovalho falou sobre o trabalho da Sespa nesta nova campanha: “Continuaremos empenhando todos os esforços para que as vacinas cheguem aos braços da população paraense. Contamos com a dedicação dos municípios para realizar estratégias de aplicação e principalmente com a nossa população indo atrás dos imunizantes. As pessoas aptas a receberem a vacina bivalente devem procurar postos de vacinação a partir do dia 27 de fevereiro e quem está em atraso com o esquema vacinal básico, se atualizem para proteger a si e a todos”, declarou.