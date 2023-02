Covid-19: vacinação para bebês retorna com baixa procura nesta segunda em Belém; vídeo

A aplicação da Pfizer baby contra covid-19 foi retomada nesta segunda-feira (6) em Belém e apresentou baixa procura em algumas unidades de saúde da capital. Após a chegada de novas remessas da vacina, que é destinada a bebês de 6 meses de vida até 4 anos de idade, poucas pessoas procuram os postos para a imunização, o que garantiu tranquilidade para o público.

O público que esteve nas unidades de saúde da capital para garantir a imunização dos bebês e crianças encontrou poucas filas nas salas de espera. Segundo Débora Araújo, que mora em Belém há cerca de um mês e levou o filho Thomás, de um ano e quatro meses, para tomar a segunda dose da Pfizer baby, o tempo para ser atendida foi ótimo.

“Ta sendo rápido, eu achei que ia demorar mais o atendimento, mas tá bem calmo aqui. Quando ele foi tomar a primeira dose onde eu morava, no Rio de Janeiro, demorou bastante na fila. Mas aqui tá muito tranquilo”, afirma.

No entanto, algumas pessoas relataram que passaram por problemas ao procurar pela Pfizer baby e tiveram que ir para outras unidades de saúde. Larissa Barros, que mora no bairro da Cremação, conta que o sistema do posto estava fora do ar, o que lhe obrigou a fazer o deslocamento para outro local com o filho Davi, de um ano e seis meses.

"Lá na Cremação estava fora do ar o sistema. Tinha vacina, mas como tava assim eles disseram que eu ia ter que esperar até amanhã e depois voltar para meu filho tomar a dose. Então eu resolvi vim para o posto de Fátima, pois acho que é importante deixar meu filho imunizado. Peguei uma fila pequena e agora posso voltar tranquila para casa”, relata.

A técnica de enfermagem Maria Luiza da Conceição comenta sobre a baixa procura da Pfizer baby e diz que os profissionais esperavam um público maior. “Por ser um primeiro dia, nós esperávamos mais pessoas. Mas até agora não tem muita gente trazendo os filhos. Vamos aguardar para ver se esse número aumenta no decorrer da semana”, declara.

Vacinação

Segundo a Prefeitura de Belém, a aplicação da Pfizer Baby está disponível em cerca de dez unidades de saúde da capital. No entanto, alguns postos ainda não receberam a vacina para bebês e crianças. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), está previsto que o abastecimento dos demais postos de saúde da capital ocorra durante o dia de hoje.

A vacinação da Pfizer Baby está disponível para aplicação da 1ª dose em crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias, com comorbidades (mediante apresentação de laudo médico). Além disso, esse mesmo público também está apto para a 2ª dose.

Onde se vacinar?

A vacina Pfizer baby já está disponível nos seguintes locais: UMS Fátima, UMS Icoaraci, UMS Tapanã, UMS Cremação, UMS Condor, UMS Guamá, UMS Terra Firme, UMS Jurunas e UMS Portal da Amazônia.

Dentre os imunizantes que também estão disponíveis para a aplicação nos postos de saúde de Belém, estão: Corononavac - exclusivamente para a 2ª dose das crianças de 3 a 4 anos de idade; Pfizer adulto - disponível para iniciar ou completar esquema vacinal, assim como realizar doses de reforço do público a partir dos 12 anos de idade.