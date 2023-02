Brasil teve as primeiras 24 horas sem nenhum registro de morte por covid-19

Pela primeira vez desde o início da pandemia, há três anos, o Brasil não registra mortes causadas pela Covid-19 em 24 horas. A informação foi divulgada pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) no início da noite de domingo (12). De acordo com o órgão, a média móvel dos últimos sete dias foi de 45 mortes e 9.126 novos casos diários da doença, sendo 298 novos casos registrados nas últimas 24 horas, porém, sem nenhum óbito.

Desde março de 2020, quando foram confirmados os primeiros casos de Covid-19 no País, 36.932.830 foram infectadas com a doença e 697.674 delas morreram em decorrência de complicações. As taxas de incidência e de mortalidade, referentes a casa de 100 mil habitantes, são de 17.575 casos de covid-19 e 332 óbitos.

No início do mês, o Ministério da Saúde divulgou o cronograma para 2023 do Programa Nacional de Vacinação, que inclui a covid-19. As ações começam em 27 de fevereiro, com a aplicação de doses de reforço bivalentes na população com maior risco de desenvolver formas graves da doença, como idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência.