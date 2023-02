Covid-19: Pará recebe 50 mil doses de vacinas Pfizer Baby; estoque estava zerado em todo o estado

Nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, o Pará recebe 50 mil doses de vacina Pfizer Baby contra a covid-19. O imunizante é voltado para crianças de seis meses a quatro anos de idade. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), a distribuição das doses para os 144 municípios do estado começa a ser feita assim que terminar a conferência do material pelo Centro Estadual de Imunobiológicos (CEI), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A conferência já ocorre na manhã desta quarta.

A diretora do Setor de Epidemiologia da Sespa em exercício, Leila Flores, informou sobre a logística da distribuição das vacinas. "O estado é responsável pela distribuição dos imunizantes e após o recebimento da vacina no estado, em até 48 horas se inicia o processo de distribuição para as os Centros Regionais de Saúde. Os municípios são os responsáveis pela logística da aplicação das vacinas", disse a gestora.

O secretário de Estado de Saúde Pública, Romulo Rodovalho, destacou a importância da manutenção em dia do calendário vacinal. "A vacina continua sendo a principal forma de combate contra a covid-19. Vacinar-se é um ato de benefício próprio e de respeito e zelo com as outras pessoas", afirmou o titular da Sespa.

Chegada de vacinas se deu após período sem estoque

O Pará chegou a ficar quase dois meses com o estoque zerado de vacinas contra covid-19, do tipo Pfizer Baby, em todos os 144 municípios. A falta começou a ser sentida pela população nos postos desde o ano passado. O levantamento foi feito pela Sespa, a pedido da Redação Integrada de O Liberal, e divulgado no último dia 26. Somente em Belém, a falta desse imunizante chegou a durar 54 dias. Outros 127 municípios estavam sem as vacinas pediátricas da Pfizer (incluindo a capital paraense). Com isso, praticamente em todo o território estadual, somente pessoas a partir de 12 anos estavam sendo imunizadas contra o coronavírus SARS-CoV-2.

Na última terça, 31, o Pará recebeu uma nova remessa com 50 mil doses da vacina Pfizer pediátrica contra covid-19, que serão destinadas às crianças de 5 a 11 anos. Com a chegada da Pfizer Baby, a expectativa é que a vacinação do público infantil seja totalmente retomada.