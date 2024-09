Emater mostra iniciativas da cacauilcultura paraense na Chocolat Amazônia e Flor Pará 2024

Com um importante papel de assistência técnica que auxilia no desenvolvimento da produção e aumento da qualidade da cadeia de cacau no Estado, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) expõe no Festival Internacional de Chocolate e Cacau – Chocolat Amazônia e Flor 2024, as suas ações realizadas pelos técnicos extensionistas. Os produtores atendidos pela Empresa também participam do Festival, que começou na quinta-feira, 26, e segue até o domingo, 29, no Hangar, em Belém.

"A Emater oferece a assistência técnica aos produtores visando valorizar sua produção, aumentar a quantidade e qualidade dessa produção, gerando emprego e renda para a agricultura familiar. Noventa por cento da produção do Estado vêm do pequeno produtor assistido pela Emater, e nosso papel é desenvolver essa produção, para que o Estado mantenha seu status de maior produtor de cacau e a qualidade de suas amêndoas", destacou o presidente da Emater, Joniel Abreu.

Como maior produtor de cacau do país, o Pará tem a Emater como umas das instituições estaduais que auxiliam na obtenção e manutenção desse status. Os técnicos extensionistas realizam o acompanhamento da cultura – manejo, colheita e pós-colheita, promovem oficinas de práticas artesanais de produção de derivados de cacau, que agrega valor aos produtos, e desenvolvem projetos para a viabilização de financiamento rural.

Além dos treinamentos que os produtores recebem sobre técnicas de plantio e sistemas agroflorestais, incentivando a adoção de normas ambientais.

Vindo de uma família de agricultores, uma das que iniciaram a implantação do cacau na região da Transamazônica, a senhora Jiovana Lunelli é uma das expositoras do Festival, e sempre participou de cursos promovidos pela EMATER, e se dedicou na produção de chocolates finos de cacau orgânico, a Cacau Xingu, sendo assistida pelo escritório local do município de Brasil Novo.

"Sou da agricultura familiar, comprovada com o selo nos meus produtos. Sou assistida pela Emater, que me auxiliou na minha produção de qualidade e nas técnicas para ofertar produtos diferenciados, agregando mais valor na comercialização deles. E sou muito feliz por pertencer à agricultura familiar, estou na vitrine do MDA, graças à Emater, que me proporcionar esta felicidade, que me orientou e me ajudou a conquistar este espaço”.

Além da agricultura Jiovana, no estande da Emater estão mais três agricultoras atendidas pela Empresa, uma do município de Castanhal e duas de Barcarena, expondo produtores diferenciados, produzidos por meio das técnicas de beneficiamento orientadas pela Emater, como os bombons, barras, amendoim, biscoitos, licores, todos feitos de chocolates.

Quem visitar o Festival poderá conferir a qualidade dos produtos produzidos com o auxílio técnico dos extensionistas da Emater, que concentra suas ações voltadas para a cadeia do cacau na região de influência da Transamazônica (BR-230), que inclui os municípios de Novo Repartimento, Pacajá, Anapu, Vitória do Xingu, Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, Placas e Rurópolis, e detém 85,5% da produção estadual de amêndoas de cacau.