Festival do chocolate ressalta importância do cacau para a economia do Pará

A 39ª edição do Chocolat Amazônia e Flor Pará será realizado em Belém entre os dias 26 e 29 de setembro. O evento reunirá chefes nacionais e internacionais da área, além de uma programação com palestras, música e workshops.

“Belém é um lugar especial na história do Chocolat Festival. O Pará é um dos

maiores produtores de cacau do Brasil e tem aumentado muito sua produção. O

festival será incrível”, afirma Marco Lessa, CEO do Grupo M21 e idealizador do

Chocolat Festival.

O estado do Pará é o maior produtor de cacau do Brasil. É responsável pelo volume anual de 152 mil toneladas do fruto, equivalente a mais de 51% da produção nacional de cacau.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado tem cerca de 30 mil estabelecimentos produtores de cacau. A maioria de cunho familiar. Essa estrutura permite que pequenas propriedades agrícolas mantenham tradições e métodos de cultivo que valorizam a qualidade do produto.

Como no caso de Verônica Preuss, proprietária da KAKAO BLUMENN chocolate artesanal. Ela afirma que começou a trabalhar com chocolate em 2019 e explica como essa produção impacta a região.

“O chocolate para a região da Transamazônica foi um divisor de águas, porque nós temos a fábrica de chocolate Cacauí, que já produz há mais ou menos 12, 13 anos. Agora, estamos cada vez mais abrindo novas fábricas de chocolate, e a verticalização da produção do cacau, fazendo chocolate na própria propriedade, nos permite agregar valor, fazendo com que a economia, tanto da propriedade quanto da comunidade, aumente.”

A valorização do cacau na região traz esperanças aos produtores, como ressalta Verônica: “Hoje, a produção de cacau tem um preço fantástico e os produtores estão sendo reconhecidos. O cacau é uma das commodities mais bem remuneradas, e isso pode alavancar a nossa região, especialmente a Transamazônica. Quanto ao chocolate, estamos vendo o crescimento de pequenas fábricas artesanais. No entanto, manter os preços será um desafio devido aos altos custos do cacau e da manteiga. Mas acredito que, com persistência, conseguiremos superar essa fase.”

Produção sustentável

Durante o Chocolat Festival, uma das palestras será sobre sustentabilidade da produção do chocolate e do plantio de cacau com foco na COP30. A busca por práticas sustentáveis se tornou fundamental para o desenvolvimento da região amazônica.

O produtor de cacau, Ademir Venturin, explica que a sua empresa, CacauWay, começou com a busca por práticas de plantação mais sustentáveis para a região amazônica.

“O nosso projeto é um projeto de cooperativa e, em 2007-2008, identificamos a necessidade de fortalecer a atividade na região sob os aspectos ambiental, social e econômico. O cacau já era uma expressão econômica em quantidade suficiente e, por ser uma lavoura que se harmoniza com o meio ambiente, é ideal para a recuperação de áreas degradadas. Pensamos na verticalização da produção, em consonância com o novo Código Florestal, que exige a preservação de 80% da mata. Nossa iniciativa busca fortalecer a atividade sem a necessidade de desmatamento, agregando valor e gerando emprego e renda através de práticas que já existem, como a produção de chocolate. Assim, estamos promovendo a agricultura familiar e o desenvolvimento sustentável da região.”

Rita de Cássia Fernandes Aguiar, Chocolatier da Cacauway (Foto: Divulgação/Cacauway)

O crescimento na produção de cacau tem gerado grandes oportunidades para os produtores da região, mas também alguns desafios. Ademir Venturin comenta sobre.

“Na produção de cacau, a gente enfrenta um grande desafio que é a assistência técnica. Nesse modelo novo, você produzir mais em menos áreas, você está adubando, cuidando, fazendo todos os serviços necessários de um pé de cacau, os tratos culturais, você está desprotegido e bem desamparado de assistência técnica num momento muito estratégico. Mas como cooperativa, a gente tem feito muitos dias de campo, muita reunião, muita conversa nas assembleias, que tem servido como um ponto de orientação em busca de melhoria. Mesmo que você tenha índice de praga elevado, risco de novas pragas, é um grande risco para a lavoura.”

Programação:

O evento Chocolat Amazônia e Flor Pará ocorrerá de 26 a 29 de setembro no Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia. A programação é a seguinte: no dia 26 de setembro, o evento será das 19h às 22h, e de 27 a 29 de setembro, das 14h às 22h. A entrada é gratuita.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)