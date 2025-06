Emater e Faepa firmam parceria para ampliar acesso de agricultores às tecnologias

No contexto da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Cop 30), em Belém, em novembro deste ano, um termo de cooperação técnica (tct) foi assinado, na terça-feira (3), no 63º Encontro Ruralista, na capital paraense, com a participação do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan. A parceria de cooperação institucional envolve a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater) e o Sistema Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa)/Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Com a parceria, a partir de agosto a Emater deve triplicar os serviços em seus dois laboratórios institucionais: em Bragança, no Rio Caeté; e em Conceição do Araguaia, na região do Araguaia. De acordo com o presidente da Emater, Joniel Abreu, advogado doutor em Direito, a oferta deve abranger demandas não só dos pequenos agricultores, como também dos médios e grandes produtores rurais de todo o Pará: “É um processo de difusão tecnológica com resultados socioeconômicos e ambientais”, explica o gestor.

Para Abreu, o trabalho do Governo do Pará, por meio da Emater, representa sobretudo a ciência no campo: “O maior símbolo para o agronegócio não é simplificadamente “tratores” ou “extensas áreas com plantio de soja”, por exemplo: falo do cérebro humano como representação da ciência. É o conhecimento científico que torna possível o uso das tecnologias para a expansão produtiva. É também a ciência que aponta o uso predatório da natureza como a causa das mudanças climáticas. É o conhecimento científico que também diz que somente uma produção com responsabilidade na gestão ambiental é que nos garantirá nossa existência’, discursou no evento.

Cooperação entre a Emater a e Faepa inclui compartilhamento de dados

Além do destaque para os laboratórios de análise de solos, o termo de cooperação entre a Emater e a Faepa inclui a transferência de metodologias, compartilhamento de banco de dados para norteamento de políticas públicas e investimento da iniciativa privada no âmbito de responsabilidade social, mais promoção de capacitações e eventos estratégicos.

Uma das metas do Plano de Trabalho, com o objetivo de fortalecimento da cadeia produtiva de meliponicultura, é a instalação, ainda este ano, de uma unidade experimental de criação de abelha-rainha no dentro do complexo do Centro de Treinamento Agroecológico, Inovação Tecnológica e Pesquisa Aplicada do Nordeste Paraense (UDB), em Bragança.