Em Vigia, Governo do Pará entrega creche para 200 crianças de 0 a 5 anos

Vigia de Nazaré, no nordeste do Pará, passou a contar com uma nova unidade de educação infantil com capacidade para até 200 crianças de 0 a 5 anos. A entrega ocorreu na sexta-feira (13) e integra o programa Creches Por Todo o Pará, voltado à ampliação do atendimento à primeira infância no Estado.

A Unidade de Educação Infantil Professor Raimundo Soeiro é a 19ª creche entregue pelo programa. Segundo dados apresentados durante o evento, mais de 3.500 famílias já foram contempladas com acesso à educação infantil por meio da iniciativa.

Estrutura da nova creche em Vigia

A obra recebeu investimento de R$ 6 milhões e foi coordenada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O espaço foi planejado para atender às necessidades da primeira infância, com ambientes voltados ao desenvolvimento pedagógico e à segurança das crianças.

10 salas de aula;

sala multiuso;

lactário e sala de amamentação;

fraldários;

refeitório;

playground;

pátio coberto;

redário, horta e jardim;

secretaria, estacionamento e banheiros adaptados.

A cerimônia reuniu autoridades estaduais e municipais, entre elas o secretário de Estado de Educação, Ricardo Sefer, e o secretário-adjunto de Gestão de Rede e Regime de Colaboração, Diego Maia.

Programa prevê 150 creches no Pará

O programa Creches Por Todo o Pará prevê a construção de 150 unidades em todo o Estado, com investimento superior a R$ 400 milhões e potencial para beneficiar cerca de 30 mil famílias.

Até o momento, 18 creches já haviam sido entregues em municípios como Ananindeua, Marabá, Altamira e Soure, alcançando aproximadamente 3.800 famílias, com investimentos que somam R$ 114 milhões.

Esta é a quarta unidade entregue na região Nordeste do Estado, onde mais de 500 famílias dos municípios de Curuçá, Magalhães Barata e Terra Alta já foram beneficiadas.

Entrega de cheques do programa Bora Estudar

Durante a programação em Vigia, também foram entregues 156 cheques do Programa Bora Estudar a estudantes de nove escolas estaduais da região. O benefício, no valor de R$ 10 mil, é vinculado ao programa Sua Casa e destinado a alunos da rede estadual com alto desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com nota superior a 900 na redação, ou destaque no rendimento escolar.

Segundo informações divulgadas no evento, mais de 15.400 estudantes já foram contemplados, totalizando R$ 154,7 milhões em investimentos. O recurso é convertido em materiais de construção para melhoria das condições de moradia das famílias.