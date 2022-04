Em Santarém, quatro bairros vão ficar sem fornecimento de água nesta terça-feira; confira

Quatro bairros vão ter o fornecimento de água suspenso nesta terça-feira (12) no município de Santarém . A interrupção no abastecimento é em virtude da necessidade de manutenção no sistema que atende os referidos bairros, conforme informou a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), por meio de publicação nas redes sociais.

Moradores dos bairros Elcione Barbalho, Conquista, Amparo e Maracanã 2, serão afetados com a interrupção do abastecimento.

De acordo com a Cosanpa, a previsão é que o serviço seja concluído às 16h do mesmo dia. Em seguida, o abastecimento será normalizado gradativamente.