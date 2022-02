Em Santarém, moradores do Perema denunciam possível vazamento de lagoa de chorume

Uma lagoa formada por chorume, que é um líquido escuro que resulta da decomposição da matéria orgânica do lixo, preocupa moradores da comunidade de Perema em Santarém, no oeste do Pará. Os comunitários da região denunciam que a lagoa de material contaminado transbordou no último domingo.

Os comunitários relatam que o problema já é antigo; existe uma barragem instalada na região há mais de 20 anos e não é mais suficiente para a quantidade de dejetos depositados no local.

O morador da área da comunidade do Perema, Alessandro Nogueira, relata que devido às chuvas a água contaminada subiu 30 centímetros atingindo outras nascentes.“Subiu mais ou menos uns 30 centímetros de altura de água contaminada que descia para a região e ninguém podia impedir devido ao forte mau cheiro. O chorume acabou atingindo as águas do igarapé do Carará”, contou.

A Semurb informou que já foi encaminhado para o local um maquinário para fazer a revitalização das margens das barragens.

Flávio Nascimento, da divisão de Saneamento do município, explicou que as fortes chuvas causaram uma erosão do solo e a contenção de águas fluviais acabou estourando. ” A lagoa de chorume está intacta, o vazamento é da água das chuvas. Já estamos trabalhando no problema, no prazo de 72 horas já estará resolvido”, garantiu.

Perdas e danos

Comunitários denunciam mortes de animais como galinhas, gado e porco nas proximidades, a suspeita deles é que a água contaminada esteja causando as mortes. Outro ponto de reclamações é o forte odor que afeta os moradores, segundo relatos o cheiro de podridão é tão forte que causa náuseas e vômitos.

“O odor que nós sentimos diariamente é muito forte. E essas situações aí que a gente tem sofrido bastante mesmo” relatou a moradora Damares Sousa.

Damares fez um apelo. “Agora no inverno aqui é muito complicado para nós, muito complicado mesmo. Então a gente pede socorro, alguém tem que nos ajudar”, pediu.

Denúncias dos moradores apontam que o chorume vazado da lagoa acaba poluindo o rio Maricá e outros nascentes do entorno.

Nova lagoa será construída

Flávio Nascimento, coordenador da divisão de Saneamento da Semurb explicou que será construída uma nova lagoa para prevenir os problemas.

"Para que não tenhamos nenhum problema com a lagoa de chorume, vamos fazer uma nova para suprir toda necessidade nos próximos anos e a nova contenção será bem ampla", contou.

A redação integrada de O Liberal solicitou uma nota da Semurb e aguarda posicionamento.