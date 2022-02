Em Santarém, forte chuva deixa ruas alagadas nesta quinta-feira

O município de Santarém foi atingido por uma forte chuva na manhã desta quinta-feira que deixou as ruas de alguns bairros alagados. Não houve registro de pessoas feridas ou deslizamentos.

Segundo o Coordenador da Defesa Civil de Santarém, Darlisson Maia, a chuva demorou cerca de 4 horas e foi bastante intensa. Um total de 12 ocorrências foram registradas pela defesa civil.

Ainda de acordo com a defesa civil, na manhã desta quinta-feira choveu o equivalente a 44, 6 mm. Os bairros mais afetados, de acordo com ele, foram as áreas centrais da cidade. No entanto, um vídeo mostra o bairro Salvação, que fica mais distante do centro, com uma enxurrada nas ruas.

Outros bairros também na área periférica da cidade que ficaram bastante alagados foram Maracanã, Santarenzinho, Liberdade, Juá, Santo André e Amparo.