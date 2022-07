Santarém: 'Casinha do Papai Noel' atende mais de 200 pessoas positivadas para covid-19 em três dias

Em três dias de atendimento, a Unidade de Saúde Descentralizada Casinha do Papai Noel, exclusiva para pacientes com sintomas gripais, localizada em Santarém, oeste do Pará, realizou 1.113 atendimentos entre consultas médicas e testes para covid-19. Desse total, 426 fizeram teste para a covid, onde 222 testaram positivo para a doença.

A Casinha do Papai Noel está localizada no bairro Prainha e foi reativada na segunda-feira (11), em decorrência do números crescentes de pessoas com síndromes gripais no município.

O objetivo da unidade é otimizar os atendimentos, desafogando outras unidades de atendimento para esse tipo de caso que estão situadas na Nova República, Santarenzinho, além da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Santarém (Semsa), no primeiro dia de atendimento da Casinha do Papai Noel, terça-feira (11), a procura foi de 325 pessoas, onde 303 passaram por consulta médica e 140 fizeram o exame para detectar covid, sendo que 72 testaram positivo.

No segundo e terceiro dia, a Unidade registrou 788 atendimentos, sendo que desse total 719 passaram por consulta médica, 286 foram submetidos ao teste para detectar o coronavírus. Desses, 150 foram positivados para a doença.

A equipe está atuando com avaliação médica, notificação para monitoramento, dispensação de medicamentos e aferição de sinais vitais, bem como orientações de prevenção e cuidados.

Quem pode receber atendimento nesses locais?

Qualquer pessoa com sintomas gripais como febre, dor de garganta, coriza e tosse podem ir a uma das unidades descentralizadas para atendimento e realizar o teste rápido. Pessoas sem sintomas ou que tenham tido contato com pessoas com covid-19 ou suspeitas de estarem com a doença também podem fazer o teste.

Documentos necessários para atendimento

Para ser atendido o paciente deve ter em mãos os seguintes documentos:

RG

CPF

Cartão SUS

Endereço das Unidades

Unidade de Saúde Descentralizada 24h Nova República, fica localizada na Av. Tancredo Neves, próximo a Praça do bairro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e das 19h às 23h, e aos finais de semana de 8h às 23h.



Unidade de Saúde Descentralizada 24h Santarenzinho, fica localizada na rua Elizander Nogueira, 610, Santarenzinho, atende apenas nos finais de semana, das 8h às 23h.

Unidade de Saúde Descentralizada Casinha do Papai Noel, está localizada na Praça Barão de Santarém, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.