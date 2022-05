Em Santarém, caminhão bate em árvore e tem o teto do veículo arrancado

Um caminhão baú de porte grande teve o teto e parte da lateral arrancados ao passar por debaixo de uma árvore, em uma via pública da cidade de Santarém, oeste do Pará. O incidente chamou atenção pelo tamanho do estrago ao veículo.

VEJA MAIS

O motorista do caminhão contou que não é de Santarém e que estava aguardando para atravessar a rua e não analisou que a árvore poderia prender no veículo e causar todo o prejuízo. Ele conta que viu galhos finos e seguiu, porém o tronco da árvore rasgou o metal do baú. Apesar do susto, o motorista não ficou ferido.