Em Santarém, aulas 100% presenciais são retomadas nas escolas municipais

Para os os alunos do segundo bimestre da rede municipal de ensino de Santarém, oeste do Pará, as aulas 100% presenciais foram retomadas nesta segunda-feira (2). A modalidade presencial é facultativa para alunos com comorbidades. Há dois anos as escolas municipais estavam atuando com ensino híbrido, que é uma estratégia que combina aulas virtuais com o ensino presencial, em virtude da pandemia da covid-19, o retorno foi anunciado pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) no dia 12 de abril após reunião com o comitê intersetorial.

A decisão pelo retorno presencial está baseada nos dados sobre a pandemia no município de Santarém, apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) ao comitê que comprovaram queda significativa no número de infectados e de óbitos. Outro fator que contribuiu para o retorno foi um questionário elaborado pela Semed, respondido por 21.936 pais de alunos, que indicou que o quantitativo de alunos a partir de 5 anos vacinados contra a covid-19 é de 61,1% contra 37,9% de não vacinados.

Estratégias de vacinação

A Semed planeja elaborar, em parceria com a Semsa, para estimular a vacinação dos alunos acima de 5 anos com palestras e vacinação nas escolas.

Conforme preconiza a Nota Técnica de Nº 02/2022 elaborada pela Semed sobre o retorno das aulas 100% presenciais, serão adotados protocolos de segurança como a comprovação de vacinação dos alunos, por meio da carteira vacinal, que deverá ser entregue (cópia) na secretaria da escola.

Para os pais que optarem por não vacinar seus filhos, será necessário assinar um termo de responsabilidade assumindo assim o risco pela não vacinação da criança.

“Com a volta dos alunos de forma presencial o foco será na aprendizagem. Ações como Busca ativa, avaliações diagnósticas, reforço escolar, entre outras ações serão prioridade no dia a dia das escolas”, ressaltou a assessora de Ensino da Semed Jéssica Ninas.

A secretária municipal de Educação Maria José Maia comentou sobre o retorno das crianças e adolescentes às salas de aula. “Com muita alegria retomamos o formato 100% presencial para os nossos 60 mil alunos matriculados na rede municipal. Lugar de criança é na escola. As medidas de segurança seguem valendo para que tenhamos um retorno seguro”, disse a titular da Semed.