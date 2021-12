Em Santarém, apenas 42% da população se vacinou contra a gripe

Santarém, no oeste do Pará, vem enfrentando um surto de casos de gripe nos últimos dias, um fato visível por conta da quantidade de pessoas em busca de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e UPA 24h. Esse aumento diante da alta demanda pode estar associado a baixa imunização da população para as vacinas contra gripe, entre elas, influenza.



Nos meses de abril e maio aconteceu no município a vacinação em gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos, professores, portadores de comorbidades e pessoas com deficiência, onde esse público teve 94% de cobertura. Já para o público em geral esse número caiu para cerca de 42%.



Depois de imunizar o grupo de prioridade contra a influenza, a secretaria de saúde de Santarém disponibilizou as vacinas para o público geral. A adesão foi considerada baixa e de acordo com a Semsa.



Quem quiser se proteger e também contribuir com a diminuição desse surto deve procurar as UBS para serem vacinadas contra a influenza e ainda atualizar a caderneta de vacinas, principalmente quanto às síndromes gripais. Esse imunizante está disponível em todas as 42 unidades do município. Segundo a Semsa, já foram aplicadas cerca de 130 mil doses do imunizante.



Em entrevista ao O Liberal, a médica infectologista, Cirley Lobato, falou sobre os índices altos, e as causas das epidemias de gripe que acabam aparecendo e afetando a população todos os anos.



"Uma vacina, ela ensina o nosso organismo a reconhecer o vírus e preparar uma resposta de defesa forte contra ele, então a chance de alguém que se vacinou contra a gripe evoluir para um quadro grave diminui, assim como a queda nas internações e morte", disse a especialista.

Ela diz ainda que o vírus que está circulando pelo país e possivelmente pela região norte é o da H3N2. A infectologista aponta como um dos fatores para o aumento no número de casos de gripes o relaxamento das medidas sanitárias.

”As pessoas deixaram de usar máscara, aglomeraram e evitaram o distanciamento social e álcool em gel poucos estão usando de forma rotineira, isso tudo influencia", enfatizou.

Um levantamento apontou que a UPA de Santarém atendeu mais de 6 mil casos de síndromes gripais em menos de dois meses. Do dia 1º de novembro até está segunda-feira, 27 de dezembro, 6373 pessoas com sintomas gripais, desses 4875 eram adultos e 1561 eram crianças



Quem pode tomar a vacina?



Pessoas que já estejam apresentando sintomas gripais como dor de cabeça, dor no corpo e febre, devem esperar a melhora do quadro de saúde para enfim se imunizar.

As pessoas que apresentarem algum sintoma gripal podem buscar as Unidades de Saúde Descentralizadas, uma no bairro Nova República na avenida Tancredo Neves, próximo à praça do bairro a outra no Santarenzinho que funciona na Unidade de Saúde 24h do bairro localizada na avenida Tomé de Souza.