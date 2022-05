Em Oriximiná, Rio Trombetas registra o maior nível dos últimos 16 anos

O boletim da Defesa Civil do município de Oriximiná, desta segunda-feira (23), apontou que o nível do Rio Trombetas está 84 centímetros acima da cota de alerta que é de 8,50 metros, marcando o nível de 9,34 metros. Na última sexta-feira o rio marcou 9,36 metros ultrapassando todas as cheias históricas registradas nos últimos 16 anos em Oriximiná. Mais de 3 mil famílias já foram afetadas pela cheia.

De acordo com um levantamento da defesa civil local, muitas famílias tiveram que se abrigar em casas de parentes por motivo de inundações, as que permanecem nas residências estão construindo marombas. As águas do rio já invadiram os estabelecimentos comerciais localizados na frente da cidade, causando prejuízos para os comerciantes.

“3.600 famílias foram afetadas na Agricultura familiar nas áreas de várzeas ribeirinhas. Já na rua 24 de Dezembro enfrente a cidade a cheia e as chuvas intensas inundaram várias residências e estabelecimentos comerciais causando grande transtornos aos comerciantes “, detalhou o coordenador, José Paulo Paixão.

O coordenador da defesa explicou ainda que o nível do rio registrado na última sexta-feira é o maior dos últimos 16 anos. “Superou todas as cheias de 2005 para cá, ultrapassando as maiores cheias que foram as de 2009 e 2021”, relatou.

A Defesa Municipal está buscando ajuda através do governo do Estado e Governo Federal para ajuda humanitária. “Caso seja aprovada, faremos distribuição a essas famílias que estão sendo afetadas pelas inundações do Rio Trombetas e seus afluentes", informou o coordenador da defesa.