Em Nova Iorque, Helder Barbalho celebra estreia da “Casa TED” na COP30 em Belém

Nesta terça-feira (23), o governador do Pará, Helder Barbalho, reuniu-se com Lindsay Levin, líder do TED – organização responsável pelos TED Talks – no escritório da instituição, em Nova Iorque, durante a Semana do Clima. O encontro tratou das oportunidades do estado na agenda de bioeconomia, do primeiro Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, das potencialidades do Vale Bioamazônico e da participação inédita do TED Countdown na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém em novembro.

Com mais de 40 anos de história, o TED é uma das maiores e mais reconhecidas plataformas globais de difusão de ideias inovadoras, famoso por realizar os chamados TED Talks, um modelo de palestras curtas e de alto impacto para pessoas em todo o mundo. Já o TED Countdown, braço da organização dedicado ao clima e à natureza, concentra sua atuação em iniciativas climáticas, promovendo workshops e projetos voltados à redução de emissões, transição energética, justiça climática e preservação ambiental. Pela primeira vez, o projeto terá uma “Casa TED” em uma conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), com programação centrada na Amazônia.

“Serão diversas atividades, palestras e workshops sobre oportunidades e soluções para a Amazônia. É a primeira vez que o TED Countdown participa de uma COP, e essa escolha é mais uma conquista que reforça a relevância da nossa COP da Floresta – a COP da Amazônia e do Brasil”, afirmou Helder Barbalho.

O governador destacou ainda a importância de alianças estratégicas. “Parcerias como essa nos permitem mostrar o Pará e a Amazônia a partir de uma das mais importantes plataformas de comunicação do planeta. É um prazer estar aqui no TED", disse, convidando todos para estarem em Belém na COP30.

Lindsay Levin celebrou a colaboração. “Estamos muito animados e orgulhosos de fazer parte da COP30 em Belém e de contribuir para o futuro lindo que você está construindo para o seu estado e para o mundo.”