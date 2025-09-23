Capa Jornal Amazônia
Em Nova Iorque, Helder Barbalho celebra estreia da “Casa TED” na COP30 em Belém

Reunião com Lindsay Levin alinhou participação inédita do TED Countdown em uma conferência da ONU e tratou da agenda de bioeconomia do Pará

Agência Pará

Nesta terça-feira (23), o governador do Pará, Helder Barbalho, reuniu-se com Lindsay Levin, líder do TED – organização responsável pelos TED Talks – no escritório da instituição, em Nova Iorque, durante a Semana do Clima. O encontro tratou das oportunidades do estado na agenda de bioeconomia, do primeiro Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, das potencialidades do Vale Bioamazônico e da participação inédita do TED Countdown na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém em novembro.

Com mais de 40 anos de história, o TED é uma das maiores e mais reconhecidas plataformas globais de difusão de ideias inovadoras, famoso por realizar os chamados TED Talks, um modelo de palestras curtas e de alto impacto para pessoas em todo o mundo. Já o TED Countdown, braço da organização dedicado ao clima e à natureza, concentra sua atuação em iniciativas climáticas, promovendo workshops e projetos voltados à redução de emissões, transição energética, justiça climática e preservação ambiental. Pela primeira vez, o projeto terá uma “Casa TED” em uma conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), com programação centrada na Amazônia.

“Serão diversas atividades, palestras e workshops sobre oportunidades e soluções para a Amazônia. É a primeira vez que o TED Countdown participa de uma COP, e essa escolha é mais uma conquista que reforça a relevância da nossa COP da Floresta – a COP da Amazônia e do Brasil”, afirmou Helder Barbalho.

O governador destacou ainda a importância de alianças estratégicas. “Parcerias como essa nos permitem mostrar o Pará e a Amazônia a partir de uma das mais importantes plataformas de comunicação do planeta. É um prazer estar aqui no TED", disse, convidando todos para estarem em Belém na COP30.

Lindsay Levin celebrou a colaboração. “Estamos muito animados e orgulhosos de fazer parte da COP30 em Belém e de contribuir para o futuro lindo que você está construindo para o seu estado e para o mundo.”

Palavras-chave

Casa TED

COP30

Helder Barbalho

Governo do Pará

Pará
