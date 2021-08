Em Moju, mulher recebe pedaços de madeira no lugar de notebook

Nesta terça-feira (10), uma situação causou revolta em uma moradora do município de Moju, no nordeste paraense. Taiane Meire dos Santos recebeu uma compra feita pela internet, mas no lugar da mercadoria, um notebook, lhe foi entregue dois pedaços de madeira. As informações são do Portal Moju News.

A empresa responsável pela entrega do material, um notebook da marca Dell, foi a transportadora NBL Log. A consumidora recebeu a caixa e logo desconfiou do peso contido. Ao abrir o pacote, se deparou com os pedaços de madeira, embalados em plástico bolha.

A vítima aparece no vídeo filmado e, revoltada, afirma que os profissionais que realizaram a entrega da caixa ainda fizeram "chacota" com ela.



Taiane já contactou a empresa e também procurou a Delegacia de Polícia Civil, em Moju, para registrar um boletim de ocorrência.

Acionada pela reportagem, a assessoria da empresa informou que está averiguando a situação e que o tratamento que foi dado à cliente não condiz com a postura da empresa. A empresa informou ainda que não foi acionada formalmente.