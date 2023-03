Em Marabá, idosos recebem a vacina bivalente contra covid-19

Na rede municipal de saúde de Marabá, estão disponíveis 7 mil doses da vacina bivalente da Pfizer. Nesta fase da vacinação, o público alvo são os idosos com idade a partir de 70 anos, pessoas que moram em Instituição de Longa Permanência e imunossuprimidos a partir de 12 anos de idade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há doses do imunizante de todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

“Para quem não faz parte dos grupos prioritários, a Secretaria de Saúde reforça que a vacina monovalente original continua sendo fundamental no combate à Covid-19 e está à disposição da população. Orientamos ainda que para receber a vacina bivalente, o paciente tenha no mínimo 4 meses da última dose da vacina monovalente”, explicou Fernando Gomes, Coordenador do Departamento Imunização da Secretaria.

José Faustino Neto, de 78 anos, foi um dos primeiros a receber a dose da vacina bivalente na UBS Enfermeira Zezinha. O aposentado acredita que todos deveriam se proteger contra o vírus. “Eu tive conhecimento da campanha pelas redes sociais da prefeitura e, na conjuntura atual em que vivemos, com essas doenças aparecendo, temos que ficar informados, tomar as vacinas que aparecem, seguir as instruções. Peço para todas as pessoas não terem medo de se vacinarem. Nos protege, salva a nossa vida e de outras pessoas”, enfatiza.