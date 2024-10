Em Marabá, Círio de Nossa Senhora de Nazaré leva 240 mil fiéis às ruas

Nesse domingo (20), milhares de fiéis saíram às ruas em Marabá para a 44ª edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A romaria já é tradicional na região e, todos os anos, reúne romeiros também de outros municípios do sudeste paraense.

A celebração iniciou às 6h, com missa realizada na Praça Duque de Caxias, no núcleo Marabá Pioneira. A berlinda que leva a imagem começou a romaria às 7h e o percurso de 7,5 quilômetros passou também pelo núcleo Nova Marabá, encerrando com missa campal na Igreja Santuário da Folha 16.

O gerente de vendas Wellington Almeida foi visto carregando uma cruz de madeira, que pesava mais de 90 quilos. “Meu irmão sofreu um acidente de trânsito há sete anos, ficou em coma e foi desenganado pelos médicos. Eu pedi à Nossa Senhora pela saúde dele e agora ele está bem. Por isso, eu venho, é pra agradecer”, contou.

Entre as semelhanças que a romaria tem com a realizada na capital, está a corda que, em Marabá, faz o isolamento da berlinda, mas também já virou símbolo de pedidos e graças para os fiéis. O bartender Jeová Lopes foi um dos que chamou atenção no traslado pelos trajes umbandistas que usava na corda. "Esse é o décimo ano que pago essa promessa. É uma forma de agradecer à Nossa Senhora pela minha filha, que eu tanto pedi a ela. E não faço questão de esconder a minha crença porque Círio é uma festa fé, não tem espaço pra preconceito, pra intolerância".

No palco da Catedral da Folha 16, as cantoras Lucinha Bastos e Lia Soares cantavam louvores marianos para os fiéis que aguardavam pela berlinda. As artistas eram as atrações mais aguardadas da programação do projeto Círio das Artes, que incluiu também shows com cantores regionais, líricos e populares, além. Da banda Pirucaba Jazz.

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou ao final do traslado às 10h50, o que fez dessa uma das mais velozes romarias dos últimos anos. Neste 2024, de acordo com estimativa do Corpo de Bombeiros, cerca de 240 mil pessoas caminhada em romaria neste domingo.