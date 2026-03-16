Em Igarapé-Miri, fortes chuvas provocam alagamentos e transtornos em bairros nos últimos dias

Fortes chuvas registradas nos últimos dias provocaram alagamentos em diferentes áreas do município de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. Ruas foram tomadas pela água, causando transtornos à população e dificultando a circulação de moradores em alguns bairros da cidade, conforme registros publicados nas redes sociais. O caso ganhou ainda mais repercussão nesta segunda-feira (16).

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram vias parcialmente submersas e moradores enfrentando dificuldades para se deslocar, além de registros de água acumulada próxima a residências e estabelecimentos. A cidade está em alerta amarelo, conforme detalhado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes à prefeitura sobre ações para minimizar os impactos dos alagamentos. A reportagem aguarda retorno.

Para esta segunda-feira, a previsão do Inmet indica muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde. À noite, o céu deve permanecer com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva isoladas, ainda de acordo com o Inmet.

Para terça-feira (18), a previsão indica muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo de todo o dia. O cenário deve se repetir pela manhã, tarde e noite, com instabilidade persistente e possibilidade de precipitações em diferentes momentos do dia.