Em grave acidente na BR-010, carro vai parar em igarapé

Um grave acidente foi registrado no quilômetro 303 da rodovia BR-010, neste domingo (12), em Irituia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu oito pessoas que estavam em dois veículos, que se chocaram numa ultrapassagem. Cinco ficaram feridas. Elas eram transportadas na parte traseira da picape, e foram arremessadas, após a batida.

Foram quatro as vítimas com lesões leves, além de uma com lesão grave. Três saíram do acidente ilesas. A PRF levantou que foram encontrados vestígios de embriaguez em um veículo que caiu no igarapé.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que "foram acionados, por meio do 28º GBM (São Miguel do Guamá) para uma ocorrência na rodovia BR 0-10, no município de Irituia".

"Tratava-se de uma colisão lateral onde uma picape teria efetuado uma ultrapassagem, chocando-se contra um veículo de passeio. Ao chegar no local, as equipes constataram que cinco pessoas que estavam na caçamba da picape foram arremessadas pela estrada, mas já tinham sido encaminhadas para atendimento por conta própria. Uma vítima acabou caindo no rio, e foi efetuado o pronto atendimento, encaminhando a mesma para o Hospital Municipal de São Miguel do Guamá para tratamentos", detalharam os Bombeiros.