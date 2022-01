Em flagrante, 12 pessoas são presas por conduzirem veículos após consumo de álcool em Salinas

Como parte da operação "Festas Seguras", deslanchada pelo Governo do Estado no Município de Salinas, a Polícia Civil registrou, de 31 de dezembro até a manhã deste domingo (2), 12 prisões em flagrante pelo crime de alcoolemia (condução de veículo sob influência de substância que altera a condição psicomotora). Salinópolis é um dos municípios com grande afluência de pessoas nas festas de fim de ano.

No réveillon, os flagrantes foram resultado das ações integradas dos órgãos de Segurança Pública do Estado, durante a fiscalização da segunda fase da operação "Festas Seguras", coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

"Estamos trabalhando em três atribuições como Polícia Civil, que é como Polícia Judiciária, administrativa e ambiental. Todas as ações estão sendo feitas de forma integrada aos outros órgãos de segurança Pública do Estado, garantindo a segurança de todos, na prevenção e repreensão, responsabilizando aqueles que descumprirem as leis. Desde o início da operação, tudo está transcorrendo dentro do esperado, apesar das ocorrências referentes a alcoolemia. Nossa expectativa é que permaneça tranquilo, para que, após o lazer, todos retornem em segurança para suas cidades", enfatizou o delegado Miguel Pinheiro, superintendente regional do Caeté.

Autuados

Os autuados foram apresentados por equipes do Departamento de Trânsito (Detran). Após as autuações em flagrante, foram instaurados 12 inquéritos policiais para apurar os casos e posteriormente foi arbitrada fiança, pagas por 11 deles, todos liberados. Um condutor permanece custodiado na Unidade Policial.

Balanço

Desde o início da Operação, em 24 de dezembro, até a manhã deste domingo (2), foram contabilizados 524 boletins de ocorrência, 83 prisões efetuadas, 24 das quais pelo crime de alcoolemia. Também foram cumpridos 12 mandados de prisões expedidos pela Justiça e 122 inquéritos instaurados. As ações de fiscalização continuam até a segunda-feira (3).