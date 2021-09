Em acidente grave na BR-010, que carro foi parar em igarapé

Um grave acidente foi registrado no km 303 da rodovia BR-010 no domingo (12). Segundo repassou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as primeiras informações são de que o acidente envolveu 2 veículos e 8 pessoas. Foram 4 vítimas com lesões leves, 1 com lesão grave e 3 ilesas. A PRF levantou que foram encontrados vestígios de embriaguez em um veículo que caiu no igarapé.

Já o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que "foram acionados, por meio do 28º GBM (São Miguel do Guamá) para uma ocorrência na rodovia BR 0-10, no município de Irituia". "Tratava-se de uma colisão lateral onde uma picape teria efetuado uma ultrapassagem, chocando-se contra um veículo de passeio. Ao chegar no local, as equipes constataram que 5 pessoas que estavam na caçamba da picape foram arremessadas pela estrada, mas já tinham sido encaminhadas para atendimento por conta própria. Uma vítima acabou caindo no rio, e foi efetuado o pronto atendimento, encaminhando a mesma para o Hospital Municipal de São Miguel do Guamá para tratamentos".