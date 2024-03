Em Abatetuba, estratégias são tomadas para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti

Em Abatetuba, a proliferação do mosquito Aedes aegypti têm gerado preocupação. A Prefeitura do município, em nota, informou que tem estratégias integradas de gestão para combater o problema. Ainda nesta segunda-feira, 5, O Ministério Público do Pará (MPPA) chegou a emitir uma recomendação para o que o município tomasse medidas urgentes.

O Ministério Público estabeleceu um prazo de 10 dias para que os órgãos citados se manifestem quanto ao acatamento da recomendação, exigindo ainda o envio de um relatório detalhado de todas as providências adotadas.

A Prefeitura de Abaetetuba aponta que, entre as medidas que estão sendo tomadas, estão a pesquisa epidemiológica; visitas domiciliares; bloqueio de transmissão; além da busca e notificação ativa de casos suspeitos.

Segundo o MPPA, a recomendação foi motivada pelo "aumento significativo no número de casos de dengue no município de Abaetetuba, conforme registrado na Notícia de Fato n. 01.2024.00004041-6". No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde de Abaeteuba afirma que não há, em 2024, aumento significativo no número de casos de dengue, zika vírus ou chikingunya registrados ou mesmo pacientes internados atualmente nas unidades de saúde do município, tão pouco, nenhum caso grave ou óbito.

"A Prefeitura de Abaetetuba trabalha de forma integrada para garantir a integridade e bem-estar da sua população", diz a nota.