Em 2024, Pará aumenta investimentos e reduz em 67% o índice de roubos

Após alcançar a redução histórica em crimes violentos letais intencionais (CVLI), o Pará prossegue colhendo resultados significativos das ações executadas na área de segurança pública. Em 2024, o Estado registrou redução de 67% em crimes de roubo, em comparação ao mesmo período de 2018, a melhor marca neste indicador desde 2010. O dado divulgado, no início desta semana, pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Secretaria-Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), aponta que o ano passado registrou 35.644 roubos nos 12 meses. Em 2018, no mesmo período, o Pará chegou a registrar 106.630 casos.

O resultado, destaca o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, é o desdobramento das ações preventivas e repressivas das forças de segurança diariamente, aliada aos investimentos tecnológicos de monitoramento. “O Pará registrou uma queda significativa de 67% no índice de roubos, um resultado expressivo, que demonstra o sucesso das estratégias de segurança pública implementadas pelo Estado. Essa redução impactou positivamente a vida dos cidadãos, proporcionando maior segurança e tranquilidade nas ruas e comunidades. A diminuição dos crimes demonstra a eficácia das ações integradas de combate à criminalidade”, afirma o secretário.

VEJA MAIS

O levantamento da Siac aponta que, em 2024, foram menos 70.986 casos, em relação a 2018. Na comparação com 2023, quando houve 44.103 roubos, a redução atingida em 2024 é de 19,18%, cerca de 8.459 registros a menos. Em relação aos últimos anos - 2022, 2021 e 2020 -, as reduções são de 35%, 48% e 47%, respectivamente.

Números de dezembro - O mês de dezembro de 2024, de acordo com a análise, também apresentou números positivos na queda desse crime. Com 2.611 casos de roubo, dezembro obteve 65,33% de diminuição em relação a 2018, que computou 7.531 ocorrências do crime.

Entre os investimentos do Governo do Pará em segurança pública, no último ano, esteve o incremento das câmeras corporais (bodycams), utilização dos totens de segurança pública e repasse de equipamentos e viaturas para as forças de segurança, a fim de aumentar a ostensividade e a prevenção nas ruas.

“A expressiva redução nos índices de roubos é resultado de uma série de investimentos em ostensividade e prevenção. O aumento do policiamento nas ruas, a instalação de câmeras de segurança em pontos estratégicos e a implementação de programas sociais de prevenção à violência contribuíram significativamente para a diminuição da criminalidade. Esses investimentos demonstram o compromisso do Estado em garantir a segurança da população e criar um ambiente mais seguro para todos”, destaca Ualame Machado.

Outros resultados - O ano passado também apresentou queda em outros indicadores de roubo. Em relação a roubo a transeuntes (pessoas), 2024 registrou 24.737 incidências, representando uma queda de 72,42% no comparativo com 2018, quando foram registrados 89.693 casos, e de 21% em relação ao ano anterior, com 31.283 ocorrências.

Quanto a roubo de veículos, também um importante indicador, o Pará em 2024 registrou 1.238 roubos, uma queda de 82% no comparativo com 2018, com 6.794 ocorrências. Em relação a 2023, houve 1.552 casos, consolidando uma queda de 20,23%.