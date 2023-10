Educadores falam da importância da participação de estudantes em olimpíadas

A participação em olimpíadas do conhecimento, disponíveis nacional e internacionalmente, vem se tornando uma prática mais comum entre estudantes do Pará, uma vez que até pouco tempo era usufruído mais por estudantes das regiões sul e sudeste do país. Para educadores, o envolvimento com as olimpíadas agrega conhecimento e contribui para a preparação do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

O professor João Marinho Malcher, Coordenador de Olimpíadas Científicas do Grupo Ideal, explica que preparar os alunos para uma jornada de estudo e de disciplina é uma tarefa que precisa ser construída, mas que, atualmente, há uma nova mentalidade dos próprios alunos sobre a importância da participação em olimpíadas do conhecimento, que agrega diferentes frentes de pesquisa.

De acordo com o professor, os alunos são os primeiros interessados a participarem das olimpíadas e a maioria delas começam no início do ano. "Nesse momento, já estamos na reta final, nas duas últimas semanas os nossos alunos participaram de duas", disse o professor.

Uma observação importante, segundo o docente, é que o envolvimento dos alunos nessas atividades agrega em vários aspectos para o Enem. O primeiro deles é que o aluno tem reforço de aulas específicas dentro da área escolhida de uma olimpíada, no qual aumenta o repertório de conhecimento.

O segundo aspecto é que esse aluno recebe uma grade curricular mais ampla e que contribui para a escolha do curso na universidade. "Tem olimpíadas que o aluno tem aula de neurociências, que é uma disciplina que não está na grade do Enem. E um aluno que deseja fazer medicina, por exemplo, vai ter uma oportunidade maior de saber se se interessa realmente pelo curso", acrescenta o professor Marinho.

O terceiro aspecto, e talvez um dos mais importantes, é com relação a facilidade maior do aluno ter acesso à universidade. "Hoje em dia grandes universidades públicas do Brasil todo abrem vagas para alunos vencedores de olimpíadas. Nós temos vários alunos que conseguiram essas vagas por esse método", destaca o docente.

Para a estudante Ana Souza, que cursa enegenharia Aeronáutica na Universidade de São Paulo (USP) de São Carlos, a importância da participação das olimpíadas lhe fez ter uma visão mais ampla do conhecimento e não apenas um estudo que prepara para a realização de provas. “Quando estudamos para olimpíadas conseguimos ampliar o conhecimento e também acabei me apaixonando pela área de exatas”, diz a estudante.

O professor José Júnior, coordenador da área de matemática e suas tecnologioas do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, explica que as olimpíadas do conhecimento trabalham justamente o contexto escolar.

“Dentro da realidade da nossa escola, os alunos são os primeiros interessados a participar dessas atividade. A participação deles estimula a disposição do conhecimento e também a competição”, pontua o professor.

Existem olimpíadas individuais e coletivas e, para o professor José Junior, as coletivas são importantes para o ato de colaboração e coletividade. “A gente vem incentivando cada vez mais a participação deles nessas olímpíadas colaborativas, pois o grau de conhecimento amplia mais ainda”, explica o professor.

Os docentes dizem que esse envolvimento dos alunos com as olímpiadas acaba sendo um ponto de estímulo e de acúmulo de conhecimento e que perpassa o aspectos científico e de vida. “Essas atividades são importantes para o desenvolvimento escolar, mas também de conhecimento pessoal. E nós ficamos satisfeitos, pois muitas vezes esse interesse parte do próprio aluno”, acrescenta o professor José Junior.