Educação pública do Pará registra crescimento histórico na avaliação do Ideb

Trabalho, investimentos, reconhecimento, valorização de estudantes e servidores, busca ativa e reforço escolar. Essas são algumas das ações que alavancaram o Pará de um dos últimos lugares no ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) para um desempenho expressivo no ensino público.

A notícia foi divulgada nesta quarta-feira (14), pelo Ministério da Educação, em Brasília. A avaliação dos estudantes do Ensino Médio, matriculados nas 1ª, 2ª e 3ª séries, com idade a partir de 15 anos, produziu um salto positivo que tirou o Estado da 26ª posição (penúltimo colocado em 2021) e o colocou em 6º lugar. O percentual atual foi de 4,3 na mostra divulgada sobre o Ensino Médio, que é de responsabilidade exclusiva do Estado.

O que é o IDEB?

Criado em 2007, o Ideb reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos equitativamente vitais para a educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O índice é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O cálculo e a divulgação são feitos a cada dois anos pelo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao Ministério da Educação e Cultura (MEC).

O avanço do ensino público estadual no Pará

No Pará, 100% das escolas estaduais de Ensino Fundamental foram submetidas às avaliações. Dos anos iniciais, 179 escolas estaduais paraenses foram selecionadas e tiveram nota publicada. Nos anos finais do Fundamental, 346 foram submetidas à avaliação e todas tiveram a nota publicada. Já os estudantes de 658 escolas da rede pública estadual do Ensino Médio realizaram a prova, desse montante somente 68 não tiveram suas notas de desempenho publicadas porque não atingiram 80% de presença.

“O Pará está mostrando para o Brasil que dá pra gente melhorar. Crescemos 1,3 pontos. Só para se ter uma ideia, o segundo maior crescimento da história do Brasil é 0,7%, quase a metade do que o Pará alcançou. Somos a sexta melhor rede estadual do Brasil e a sétima na rede total. Saímos do penúltimo e último lugar, respectivamente, ou seja, é um crescimento consolidado. Crescemos mais na aprendizagem, mais no fluxo e mais na taxa de participação, vemos que em todos os aspectos a rede estadual do Pará avançou. Agora temos o desafio de apoiar as redes municipais. Esse resultado é de todos nós, a gente precisa comemorar muito e continuar avançando”, declarou Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação.

Políticas Públicas

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) estabeleceu uma agenda prioritária nos 144 municípios paraenses para reverter o cenário educacional, com ênfase em ações como o combate à evasão escolar, aquisição de material didático, físico e digital; intervenções pedagógicas para melhoria da aprendizagem; reforço escolar, inserção do componente curricular educação ambiental, financeira, projeto de vida e projeto de convivência; escolas de tempo integral e inclusão de recursos tecnológicos nos espaços educativos.

Foi estabelecido, também, o sistema de bonificação com os programas "Bora Estudar", que vai premiar 19 mil estudantes com cheques de 10 mil reais para compra de material de construção, e "Escola que Transforma", com o pagamento 3,5 salários para os servidores das escolas que atingiram as metas pactuadas.

Ainda segundo os dados percentuais do Ideb, escolas vinculadas a todas as 12 Regiões de Integração do Estado registraram melhorias significativas nos índices educacionais. Desde 2019, o Executivo paraense tem materializado condições reais para que o estudante conclua o ciclo de aprendizagem em todas as etapas do ensino. Até o momento, 147 escolas foram reconstruídas, assegurando a qualidade na esfera ensino-aprendizagem e adequando à estrutura predial às necessidades de docentes, discentes e servidores da educação.