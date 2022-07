Edson Faísca e o click dos "chics" de Barcarena

DESTAQUE

Vereador Carlinho Negão recebe prêmio em Brasília (Bruno Leitão/ Especial para O Liberal)

O vereador Carlinho Negão recebeu em Brasília o prêmio " Destaque Nacional" pelo projeto de lei orgulho da raça.

SOCIAL BEACH TÊNIS

Diretoria da Federação Paraense de Beach Tênis e o prefeito Renato Ogawa (Bruno Leitão/ Especial para O Liberal)

Michel Kozak, diretor da ASSEB, Rita Arêas e Nilde Sousa, diretoras da Federação Paraense de Beach Tênis, estiveram com o prefeito Renato Ogawa, fechando parceria para a segunda etapa do campeonato de Beach Tênis no Cabana Clube, no período de 07 a 10 de julho.

SOCIAL

Reunião pelos 30 anos do Sindiclubes (Bruno Leitão/Especial para O Liberal)

30 anos Sindiclubes- Salatiel Campos, presidente do Sindiclubes, se reuniu no Cabana Clube com o presidente Odir Gomes, diretores, diretores Joel Ferreira e Allen Fernandes, o vereador Júnior Cravo e este colunista. Na pauta, o lançamento do selo 30 anos do Sindiclubes, no dia 06 de agosto, no Cabana Clube.

PAIDEX

Casal entusiasta do pedal de longa distância (Bruno Leitão/ Especial para O Liberal)

Odir Gomes, presidente do Cabana Clube, com sua esposa Rozi Gomes, são entusiastas do pedal de longa distância.

OPEN DE TÊNIS

Campeão da 2ª etapa de Tênis da primeira classe (Bruno Leitão/ Especial para O Liberal)

Ken Matsuda, campeão da 2ª etapa de tênis da primeira classe. A premiação foi entregue pela mãe do atleta, Naomi Matsuda.

ENLACE

Cerimônia no Magnificat Recepções (Bruno Leitão/ Especial para O Liberal)

Casaram os lindinhos Jairo Braga e Amanda Araújo, com cerimônia luxuosa no Magnificat Recepções.