Justiça Federal no Pará disponibiliza para doação quase 500 mobiliários e equipamentos

Nesta quinta-feira (30), a Justiça Federal, por meio da Seção Judiciária do Pará, divulgou um edital sobre o desfazimento de quase 500 mobiliários e equipamentos classificados como antieconômicos. Para os órgãos interessados em receber os materiais para doação, as inscrições começam hoje e podem ser feitas na Comissão Especial de Desfazimento de bens, localizada no edifício-sede da Seção Judiciária do Pará, que fica na rua Domingos Marreiros, no bairro do Umarizal, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Os bens que estarão disponíveis são mesas, armários, longarinas, cadeiras, leitores ópticos, ventiladores, impressoras e monitores de vídeo.

Quem pode receber os bens

Os patrimônios poderão ser doados aos órgãos ou entidades da administração direta, autárquica ou fundação de qualquer dos poderes da União, dos Estados, dos municípios ou do Distrito Federal, bem como para empresas públicas federais ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, além de organizações da sociedade civil, associações e cooperativas.

VEJA MAIS

Também será permitido a vistoria dos bens mediante agendamento prévio pelos telefones (91) 3299-6164 / 3299-6199.

A habilitação para ser apto ao recebimento também inclui as empresas públicas federais ou sociedades de economia mista, no qual são prestadoras de serviço público.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)