Edital do vestibular Uepa 2021 e nova repescagem saem nesta sexta-feira (12)

Quem pretende fazer um curso superior pode conferir, nesta sexta-feira (12), a divulgação do edital do Processo Seletivo (Prosel) 2021 e da sétima lista de repescagem do certame 2020 da Universidade do Estado do Pará (Uepa). As normas para o novo vestibular e a lista com o nome dos convocados à matrícula estarão disponíveis a partir das 8h, no site da Universidade. Será ofertado o curso de Bacharelado em Fonoaudiologia, inédito em universidades públicas do Estado.

São ofertadas, neste ano, 3.838 vagas em cursos nas áreas de Ciências Naturais e Tecnologias, Ciências Biológicas e Ciências Sociais e Educação. As vagas estão distribuídas em 21 campi da Universidade, em 17 municípios do Estado. As inscrições serão on-line e realizadas de 18 de fevereiro a 11 de março. Os interessados em se inscrever no Prosel da Uepa devem ter realizado as últimas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Como explica o reitor da Uepa, Rubens Cardoso, a realização do Prosel 2021 se dá graças ao esforço de alunos e professores, que, em meio à pandemia, continuaram as atividades de forma remota. “Agradeço o empenho de servidores e alunos que se engajaram no Ensino Remoto Emergencial (ERE) para possibilitar que a Uepa ofertasse suas vagas em 2021. Se as pessoas não se envolvessem, nós teríamos muita dificuldade, pois não teríamos espaço para essas mais de 3,8 vagas que serão ofertadas agora, sem contar os programas especiais, como o Forma Pará, Universidade Aberta do Brasil (UAB), e os cursos em cooperação que vamos desenvolver em Parauapebas”, acrescenta.

Começo

O primeiro semestre de 2021 terá início em agosto. No entanto, a Universidade fará um ajuste no calendário para não prejudicar os futuros alunos.

“Embora o primeiro semestre de 2021 vá começar em agosto, também será desenvolvido um calendário acadêmico que durante o ano de 2022 vai nos possibilitar ajustar esse calendário, e é o que vai permitir que os alunos possam desenvolver suas atividades dento dos cronogramas normais que temos de quatro, cinco ou seis anos para a conclusão de cursos. Todos terão condições de fazer os cursos normalmente”, defende Cardoso.

Novos

Entre as novidades do vestibular da Uepa em 2021 está a oferta do curso de Bacharelado em Fonoaudiologia, sendo a primeira instituição pública a ofertá-lo no Pará. Para a primeira turma serão destinadas 30 vagas. O curso funcionará no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), em Belém. A graduação de Fonoaudiologia possui carga horária total de 4.872 horas e está organizado em 10 semestres, com dois anos destinados exclusivamente ao estágio profissionalizante.

Outra novidade do Prosel 2021 é a oferta da Licenciatura em Música em Bragança. Este será o primeiro curso de graduação a ser ofertado no Campus XXI e iniciará com 20 vagas. O vestibular deste ano também marca o retorno do Curso de Música no campus da Uepa em Vigia.

No último vestibular, a Uepa recebeu cerca de 100 mil inscrições e, de acordo com a declaração de domicílio dada pelos candidatos, os 144 munícios do Pará participam do certame. “Mais uma vez nós esperamos que a população conte com essas vagas públicas e que venham para a nossa Universidade, porque o Pará precisa de capital humano para o seu processo de transformação estrutural, e para dar conta dos desafios que estão colocados. Essas vagas estão relacionadas a 134 cursos porque estamos ofertando, pela primeira vez, o Curso de Fonoaudiologia, o primeiro curso em instituição pública no Norte do país, e o Curso de Música na nossa Bragança”, ressalta o reitor Rubens Cardoso.

Repescagem

Nesta sexta a Uepa divulga a sétima lista de repescagem do Prosel 2020, com 25 candidatos convocados à matrícula entre os dias 15 e 17 de fevereiro. Para os cursos de Enfermagem, Graduação em Educação Física, Licenciatura em Pedagogia e Medicina, em Belém, serão chamados 13 alunos, entre cotistas e não cotisas. Os outros 12 aprovados são dos seguintes cursos: Engenharia de Software, em Castanhal; Licenciatura em Pedagogia, em Igarapé-Açu, e Biomedicina, em Marabá.

O aluno convocado, para efetivar a matrícula, deverá primeiro enviar a documentação de forma on-line, pelo site da Uepa. Após esta etapa, terá até 90 dias para apresentar os documentos originais na Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) do Campus para o qual obteve aprovação.

Estudantes menores de idade, ao levarem a documentação original ao campus, para fins de comprovação, deverão estar acompanhados de um responsável legal, sem o qual não poderão efetivar a matrícula. Informações em: www.uepa.br.