É tetra: UFPA se destaca de novo em ranking de instituições de ensino superior de países emergentes

A Universidade Federal do Pará (UFPA) está entre as melhores universidades em atividade em países de economias emergentes. É o que aponta um balanço com um ranking internacional voltado ao ensino superior, na nova edição do Times Higher Education (THE) Emerging Economies Rankings, divulgado nesta semana.

Este já é o quarto ano em que a instituição entra na lista do Times Higher Education, ficando no grupo de instituições na posição 501+, entre as 698 universidades selecionadas.

Brasil entre maiores emergentes



O THE Emerging Economies Ranking utiliza a mesma base de dados THE World University Ranking, aplicando pesos diferentes em alguns indicadores e considerando apenas instituições de países classificados pelo Grupo FTSE, da Bolsa de Valores de Londres, como “emergentes avançados”, “emergentes secundários” ou “de fronteira”. Integraram a lista este ano instituições de 50 países.

O Brasil, classificado como um dos países emergentes avançados, participa do ranking com 59 instituições e ficou em quatro lugar entre os países com o maior número de instituições participantes, atrás apenas da China (97 universidades), Índia (71) e Rússia (60).

Entre as instituições brasileiras, a USP, a Unicamp e a PUC-Rio são as mais bem posicionadas entre as 100 primeiras do ranking.

Campus Básico da UFPA, no Guamá, em Belém: índices se destacam (Thiago Gomes)

UFPA avança em indicadores



Ao longo dos quatro anos, a UFPA tem aumentado a sua pontuação em vários indicadores, apesar de figurar em posições diferentes com o ingresso de mais instituições a cada ano. A pontuação em citações, por exemplo, passou de 9.6 em 2019 para 14.9 em 2022.

Nas áreas de pesquisa e ensino, o aumento foi, respectivamente, de 9.1 (2019) para 10.3 (2022) e de 16.1 (2019) para 19.0 (2022). No que se refere à transferência de conhecimento, a Instituição apresentou um crescimento na pontuação de 34.5 (2019) para 38.6 (2022). Já os indicadores de panorama internacional que pontuaram 23.2 em 2019, agora, passaram para 23.6 em 2022.

A UFPA tem tido performances positivas também em outros rankings internacionais. No THE World University Ranking 2022, a UFPA aparece na posição 1201+, nova categoria criada este ano (até o ranking 2021, divulgado em 2020, as posições eram classificadas até 1001+), entre mais de 1.600 instituições de 99 países e territórios.

Já no QS Latin America University Rankings 2022, a UFPA está na 127ª posição geral, de um total de 418 instituições brasileiras e latino-americanas participantes.