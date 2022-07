É Pará Isso: O circuito comida de verão em Bragança

O mês de julho no Pará é quando tem início o veraneio. Mas o que não te contam é que nem tudo se resume à praia e curtição: é também aquele mês que a gente se permite passear um pouco e nem liga para os quilinhos a mais que vêm (vamos deixar isso para agosto). Sabendo disso, a Larissa Corrêa (@flordelari) preparou um guia dos quitutes imperdíveis do verão bragantino, começando no café da manhã e indo até o jantar.

Verão é um período em que o ritmo é outro. Ainda mais se formos viajar. Em outra cidade, uma das programações imperdíveis é comer fora. E dá para fazer isso desde cedo em Bragança. A primeira parada recomendada por Larissa é o Tapiburger, onde é possível iniciar o dia com uma tradicional tapioquinha, em versão doce ou salgada, e um cuscuz molhado, com manteiga ou recheado. E se você acordou um pouco mais tarde e quer otimizar o tempo, pode fazer uma refeição que já vale como um almoço, já que o local serve também hambúrgueres.

A embaixadora do projeto fez um guia dos quitutes imperdíveis do verão bragantino. (Foto: Arquivo Pessoal)

A segunda refeição pode ser feita no restaurante São Benedito, que tem o infalível Prato Feito (PF), porção na medida para quem pretende pegar uma tarde inteira de praia. A pedida é o tradicional peixe frito, acompanhado do clássico arroz e feijão. Para fazer a digestão, um café da tarde, e a pedida é o Nazarezinha, que além da bebida digestiva, serve doces nobres para quem é chegado em uma sobremesa.

O lanche da tarde no verão é algo prático e rápido de comer. Então vamos de Salgateua, a “terra do salgado”. Se for para ficar no tema da cidade, peça o Bragantino: salgado de forno com camarão seco, catupiry e jambu. Para rebater, uma deliciosa unha de caranguejo na massa de macaxeira.

Chegou a hora do jantar. E se você ainda não está satisfeito, aqui vão duas opções. A mais tradicional é o Benquerença, que toda quinta promove um verdadeiro festival de ostras: tem natural, na brasa ou gratinada. Mas se você quer um jantar mais elegante, a pedida é Casa Jambu. Sugestões da produtora: comece com o dadinho de tapioca no melaço e pimenta e depois siga para a Pescada Família Pereira, uma pescada em crosta de chouriço bragantino que você só encontra ali.

Esta esbaldação gastronômica foi a proposta de Larissa Corrêa (@flordelari). Ela é uma das seis selecionadas do projeto "É Pará Isso", desenvolvido pelo Grupo O Liberal e Meta (Facebook/Instagram) e com apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner).

Durante os meses de junho e julho, seis produtores de conteúdo vão mostrar em vídeos o potencial cultural, turístico e histórias de diferentes regiões do Estado. As produções são divulgadas nas redes sociais de O Liberal (@oliberal) e estão disponíveis em OLiberal.com/e-para-isso.