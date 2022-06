É Pará Isso: conheça as modalidades esportivas disputadas nas aldeias indígenas do Povo Gavião

A riqueza e criatividade dos povos indígenas se manifestam de formas diversas, inclusive nas modalidades esportivas. André Guajajara (@oguajajara) traz em sua mais recente aparição no É Pará Isso algumas das modalidades esportivas tradicionais do Povo Gavião, que habita o Sul do Pará. Entre elas estão as famosas corridas com toras e arco e flecha, e a não tão conhecida corrida de varinhas. Vale lembrar que a tradição esportiva do povo Gavião é considerável: a aldeia Gavião Kyikatejê se tornou famosa mundialmente por ter o primeiro time de futebol indígena profissional da História.

Você com certeza já se impressionou com a cena: indígenas correndo no meio da mata trazendo nas costas uma massiva tora de madeira. A Corrida com Tora ficou famosa com os Jogos dos Povos Indígenas. Segundo André Guajajara, esta modalidade é muito popular entre homens e mulheres de etnias indígenas variadas. As toras variam de peso: de 70 a 120 quilos. A competição se disputa em trilhas na mata ou no pátio da aldeia e vence quem conseguir percorrer o maior trajeto com a tora.

A disputa no arco e flecha também é bastante representativa quando se pensa em esportes típicos de povos indígenas. André nos explica que a modalidade pode ser disputada com dois critérios de avaliação: precisão (acertando alvos diversos) e distância (atirando a flecha o mais longe possível). O arco e flecha tem uma adesão expressiva também dos anciões das aldeias, mas não deixa de fazer sucesso entre os jovens.

Já a Corrida de Varinhas pode ser considerada a versão indígena das provas de revezamento em velocidade do atletismo: são formados grupos que precisam correr distâncias pré-determinadas passando uma varinha de um para outro (como seria o bastão no atletismo). Nesta modalidade, vence quem completar o percurso por primeiro. Mas, deixar cair a varinha também rende eliminação ao participante.

As modalidades esportivas que animam as aldeias do povo Gavião foram o tema do conteúdo mais recente de André Guajajara (@oguajajara) no projeto É Pará Isso. André é um dos seis embaixadores do projeto "É Pará Isso", desenvolvido pelo Grupo O Liberal e Meta (Facebook/Instagram) e com apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner).

