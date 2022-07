É Pará Isso: a macaxeira na culinária indígena tradicional; vídeo

Maniçoba, pato no tucupi, tacacá, beijus… exemplos da colaboração da culinária indígena que fazem sucesso na mesa ocidental não faltam. Mas, gourmetização à parte, hoje André Guajajara (@oguajajara) nos mostra uma iguaria típica do povo Gavião do Sul do Pará, consumida até hoje nas festividades desta etnia: o kuputi.

A base deste prato é a macaxeira, tubérculo presente em muitas das receitas indígenas e item praticamente indispensável na mesa do brasileiro. No kuputi, a macaxeira é macerada e envolta em folha de bananeira, e pode ser misturada com carne de caça (veado, anta, paca, entre outros), peixe, pequi ou amendoim.

Servido apenas em grandes eventos da aldeia, o kuputi é preparado exclusivamente por mulheres. Seu modo de preparo é rústico: deve ser cozido no calor da brasa envolvida por pedras e enterrado no solo. Por ser servido em ocasiões especiais, o kuputi tem um tamanho avantajado - é feito para ser dividido. Já para o dia a dia, é preparado o kupu, uma receita idêntica mas feita para consumo individual.

A culinária das aldeias do povo Gavião foram o tema do conteúdo mais recente de André Guajajara (@oguajajara) no projeto É Pará Isso. André é um dos seis embaixadores do projeto "É Pará Isso", desenvolvido pelo Grupo O Liberal e Meta (Facebook/Instagram) e com apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner).

Durante os meses de junho e julho, seis produtores de conteúdo vão mostrar em vídeos o potencial cultural, turístico e histórias de diferentes regiões do Estado. As produções são divulgadas nas redes sociais de O Liberal (@oliberal) e estão disponíveis em OLiberal.com/e-para-isso.