É Pará Isso: A história cultural e política da Pérola do Tapajós

Três ícones culturais e políticos brasileiros têm histórias em comum com Santarém e talvez a maioria dos paraenses não saibam, mas Ruy Barata, Mário de Andrade e Getúlio Vargas são senhores do seu tempo e caminharam pelas ruas da Pérola do Tapajós.

A casa onde nasceu o poeta, compositor, advogado, historiador, professor e político Ruy Barata, em 25 de junho de 1920, ainda existe na orla da Avenida Adriano Pimentel, no centro. Com vista privilegiada do Rio Tapajós, não é difícil imaginar de onde veio a inspiração para os primeiros escritos do homem de múltiplas atividades e senso político apurado.

Fábio Barbosa, embaixador do É Pará Isso, relata histórias curiosas sobre figuras públicas que estiveram no município do interior do Pará (Arquivo Pessoal)

Não distante, encontramos a Praça do Pescador que era bem diferente em 1927, sem aterro e a orla. Foi neste cenário, em 24 de julho daquele ano, cercado por casarões à beira rio, que o escritor Mário de Andrade foi fotografado na praia em frente à cidade. Ao fundo, destacam-se a antiga rua dos Mercadores (atual rua Lameira Bittencourt) e construções como o Casarão e Solar do Barão de Santarém. Tentei reproduzir a foto quase 90 anos depois, mas o tempo alterou consideravelmente a paisagem.

Após essa viagem foi publicado o livro "O Turista Aprendiz", um dos mais importantes registros já produzidos sobre o “descobrimento” do Brasil, escrito em forma de diário, com humor e informalidade, narrando as viagens de Mário.

Mário de Andrade (Reprodução)

Em 14 de outubro de 1940 a cidade parou para receber o então Presidente da República, Getúlio Vargas. O mandatário pousou em um hidroavião Comodoro, na Panam, em um atracadouro nas margens do rio e seguiu com a comitiva para a Praça Monsenhor José Gregório, de onde saudou a população e entrou no templo católico. No interior da igreja, conheceu entre as obras de arte sacra, o crucifixo doado pelo naturalista alemão Carl Friedrich Philipp von Martius no século XIX que até os dias atuais está no alto principal. O registro icônico da visita foi retirado do acervo da família de Miguel A. L. Reça.

Getúlio Vargas (Reprodução)

As visitas a Santarém de figuras notórias da história brasileira foram contadas por Fábio Barbosa (@fabiobarbosafb). Ele foi um dos seis selecionados do projeto "É Pará Isso", desenvolvido pelo Grupo O Liberal e Meta (Facebook/Instagram) e com apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner).

Durante os meses de junho e julho, seis produtores de conteúdo vão mostrar em vídeos o potencial cultural, turístico e histórias de diferentes regiões do Estado. As produções são divulgadas nas redes sociais de O Liberal (@oliberal) e estão disponíveis em OLiberal.com/e-para-isso.