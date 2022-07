É Pará Isso: a desconhecida riqueza natural do subsolo da Amazônia; vídeo

Quando se fala em Amazônia pensamos em florestas, rios, igarapés e a maior biodiversidade do planeta. Mas há uma riqueza natural oculta no subsolo do bioma mais importante do mundo, e não são só os minérios: as misteriosas cavernas. O Pará é o segundo estado do Brasil com o maior número de cavernas em seu território e o Jeová Sousa (@jeovasousa) hoje nos mostra a caverna Paraíso, uma das maiores catalogadas no Estado, direto do Sudoeste do Pará.

Ao todo, estão catalogadas 2630 cavernas no Pará, segundo um levantamento espeleológico feito em 2019. A maioria delas se encontra nas regiões Sul e Sudoeste do Estado. Uma muito especial fica em Fordlandia, município de Aveiro, mais precisamente no distrito de Divinópolis. Pra chegar até lá, Jeová saiu de Itaituba e se deslocou pela BR 163 até o km 70, onde pega a Transfordlandia e mais um ramal de terra até chegar à Chácara Paraíso.

O local, de propriedade do “seu Nelson”, abriga um terreno com uma linda trilha pela mata (lar de uma suntuosa Samaumeira), que leva até uma pequena cavidade. Sem o auxílio de um guia seria difícil identificar que aquela pequena fenda esconde um mundo subterrâneo. Desde 2017 a caverna Paraíso vem sendo mapeada. Até agora já foram descobertos 6 quilômetros de caverna - e ainda há muito mais a descobrir.

Seu Nelson levou Jeová pra conhecer quatro salões desta caverna, cada um dotado de seu próprio segredo. O deslocamento por dentro da caverna tem trechos mais difíceis, com fendas e formações rochosas que exigem flexibilidade para serem traspassadas.

Conforme se adentra o espaço, a fauna local vem se manifestando. É comum ver morcegos e aranhas (inclusive expedições em cavernas desconhecidas costumam render também a descoberta de novas espécies de insetos). Depois de meia hora de caminhada, os visitantes se depararam com o salão das águas totalmente cheio, e não perderam a oportunidade de concluir o passeio com um mergulho em águas limpas e transparentes.

A Caverna Paraíso é uma das maiores da América Latina e foi desvendada por Jeová Sousa (@jeovasousa) em seu conteúdo mais recente. Ele foi um dos seis selecionados do projeto "É Pará Isso", desenvolvido pelo Grupo O Liberal e Meta (Facebook/Instagram) e com apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner).

Durante os meses de junho e julho, seis produtores de conteúdo vão mostrar em vídeos o potencial cultural, turístico e histórias de diferentes regiões do Estado. As produções são divulgadas nas redes sociais de O Liberal (@oliberal) e estão disponíveis em OLiberal.com