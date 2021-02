Dona de terreno de Colares onde moedas foram encontradas se muda para garantir segurança

As moedas centenárias encontradas no quintal de uma casa em Colares, no nordeste do Pará, causaram a saída de casa da dona do local, uma idosa de 77 anos. Ela se mudou de cidade após virar alvo de criminosos que buscam mais tesouros no solo. De acordo com o filho dela, Hernani Júnior, de 50, a vida de sua mãe mudou para pior desde o achado.

O estopim para a idosa, que mora com a irmã de 85 anos, deixar a casa ocorreu uma semana depois do achado, quando um suspeito invadiu o quintal atrás das moedas e chegou a entrar no imóvel, roubar o celular e agredir a senhora após ser flagrado.

"Ela gritou dizendo que iria chamar a polícia porque não poderia mexer no terreno. Nisso, o indivíduo a atacou, mas deixou hematomas no rosto e na cabeça. Depois de chamar os vizinhos, esse homem fugiu e ainda levou o celular. No mesmo dia, levamos minha e mãe e minha tia para Belém para manter a segurança delas", relatou o filho.

O caso ganhou repercussão nacional depois que um anúncio foi publicado em uma plataforma de compra e venda, comercializando as raridades a R$ 160, podendo ser parceladas em até 12 vezes. O valor real previsto é de R$ 15 mil, segundo o historiador Franck Coutinho. A Prefeitura de Colares tomou conhecimento da descoberta depois de ser informada por populares que um homem, com uso de detector de metal, se passou por professor de história para entrar no terreno. Ele estaria acompanhado de outras pessoas e teria levado do local dezenas de moedas antigas.

Hernani conta que a família suspeitava de que poderia existir um tesouro no quintal, pois chegaram a achar algumas moedas durante brincadeiras no quintal, que tem o fundo do lote para uma praia. O que não imaginavam é que valeriam tanto.

"Ali era área de porto, a gente achava algumas moedas quando éramos criança, mas não tínhamos noção do valor ou até mesmo o que era", lembra.