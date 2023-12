Dom José Azcona comemora com movimentos populares sua permanência no Marajó

Ao ser saudado enfaticamente por moradores do município de Soure, no Arquipélago do Marajó, no norte do Pará, nesta terça-feira (26), após tomar conhecimento da decisão da Nunciatura Apostólica de que poderá permanecer na sua residência na qual vive, o bispo emérito do Marajó, dom José Luis Azcona Hermoso, 83 anos, comemorou a conquista. "Nosso Senhor, Nosso Senhor Crucificado! Crucificado no Marajó! Ele salva, ele liberta, ele abre as portas, derruba os poderosos, liberta os pequenos, os desprezados, ele é nosso Deus. Viva Nosso Senhor Jesus Cristo", enfatizou dom Azcona, diante dos fiéis.

Emocionado, o bispo emérito recebeu os cumprimentos dos fiéis, abraçando a todos. As manifestações pela permanência de dom Azcona seguem por esta terça-feira no Arquipélago do Marajó. O administrador diocesano da Prelazia do Marajó, padre Kazimierz Antoni Skorki, destacou, em comunicado nesta terça (26), que dom José Azcona não precisará mais deixar a residência dele na região.

No Comunicado ao Povo de Deus da Prelazia do Marajó, padre Kazimierz declara: "Hoje, dia 26 de dezembro de 2023, fui informado por dom José Ionilton, bispo nomeado da Prelazia do Marajó. que a Nunciatura Apostólica enviou carta para ele, comunicando que dom José Luís Azcona Hermoso, nosso bispo emérito, não precisará mais "transferir-se da residência na qual vive atualmente" ". Acrescenta o administrador da Prelazia que "também o Dicastério dos Bispos sugere que a data da posse canônica seja adiada e que a nova data seja marcada com o núncio apostólico". "Aproveito esta ocasião para desejar um Santo Natal e sereno Ano Novo de 2024", concluiu padre Kazimierz. Assim que a informação da permanência de dom Azcona começou a circular no Marajó, pessoas começaram a comemorar, inclusive, na presença do próprio bispo. Já foi realizada uma motociata em homenagem a dom Azcona e como saudação à permanência dele no arquipélago.

Mobilização

No começo deste mês, dom Azcona recebeu uma ligação da Nunciatura Apostólica do Brasil comunicando que deveria deixar a Prelazia do Marajó. Isso estava previsto para ocorrer em janeiro, quando o bispo nomeado, José Ionilton, deveria assumir a Prelazia.

Tão logo essa informação circulou no Marajó e em outras regiões do Estado, milhares de pessoas e também entidades se manifestaram por meio das redes sociais pela permanência de dom Azcona no Marajó, onde desenvolve um trabalho religioso e em defesa dos direitos humanos há 39 anos.

Em reunião, por dois dias, em Belém, neste mês de dezembro, os bispos do Marajó, incluindo dom Azcona e dom Ionilton, chegaram a debater o assunto. Foi tirado um documento no qual os bispos manifestaram posição favorável a que dom Azcona permanecesse no Marajó, inclusive, encaminhando essa posição à Nunciatura Apostólica. Essa iniciativa teve o efeito constatado agora de que o bispo emérito poderá permanecer no Marajó.