Documentário 'Doce No Tabuleiro' vai retratar tradição centenária, realizada em Vigia

Será lançado neste mês o documentário "Doces No Tabuleiro", que busca homenagear uma prática centenária realizada em Vigia de Nazaré, região nordeste do Pará: a produção dos tradicionais doces, feitos, geralmente, por mulheres negras para venda no arraial da festividade do Círio de Nazaré ou na frente das igrejas históricas.

A tradição, com o passar do tempo, vem perdendo espaço na lembrança das novas gerações e corre o risco de ser extinta. Atualmente, apenas três doceiras ainda resistem e entregam amor, conhecimento e respeito para manter viva a prática, que marca a memória e resistência de um povo.

“Queremos potencializar as vozes dos nossos povos. No período escravocrata as mulheres escravizadas que vendiam os doces no tabuleiro sofreram as barbáries e através da venda dos doces encontraram um meio de sobrevivência. Esperamos que a narrativa traga luz à importância da prática para manter viva essa tradição, valorizando e respeitando nossa historicidade, dos vigienses e paraenses”, afirma o documentarista Junior Clever.

Selecionado pelo Edital de Audiovisual Fomento - Lei Paulo Gustavo para o município de Vigia, a produção audiovisual propõe, mais que trazer as memórias afetivas dos vigienses acerca da iguaria para conhecimento, um “mergulho” na relevância das doceiras, reconhecidas como “Guardiãs dessa gastronomia”, para a cultura do município.

“Os doces vendidos no tabuleiro representam uma herança preciosa do povo preto escravizado que habitava na região do município de Vigia. A sua sobrevivência é uma parte que constitui o inventário cultural da história do negro no estado do Pará e que se entrelaça à cultura gastronômica portuguesa”, afirma o pesquisador em memória cultural na Amazônia e curador do projeto, Carlos Dergan.

“O documentário honra o legado do passado e garante que as futuras gerações possam entender um pouco mais sobre a historicidade dos doces, marca identitária da gastronomia vigiense”, finaliza.

Uma pré-estreia do documentário “Doces No Tabuleiro” será realizada no dia 18 de junho, no auditório da Universidade do Estado do Pará (Uepa), campus Vigia, às 16h. Já o lançamento do conteúdo ocorrerá quarta-feira, 20, no Museu da cidade de Vigia, localizado no centro comercial do município, a partir das 19h, em evento aberto ao público.

