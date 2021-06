Doações em junho devem ultrapassar índice do mês de maio, estima Hemopa

No mês em que se realiza o Junho Vermelho e pouco após o lançamento de uma campanha nacional do Ministério da Saúde, de doação de sangue, a Fundação Hemopa vem mantendo a regularidade do atendimento transfusional da rede hospitalar e a expectativa é que haja um crescimento de doações em relação ao mês de maio. Apesar da boa notícia, os estoques não estão com o fluxo muito além do que é solicitado mensalmente. Ou seja, não há nenhuma tipagem sanguínea "sobrando" no armazenamento e toda a quantidade coletada até esta terça-feira (15) não atende mais do que a própria demanda do mês.

"Nesses primeiros 15 dias de junho, temos mantido uma regularidade muito boa em relação ao mês passado. O nosso estoque atende sempre as demandas da rede hospitalar pública daquele mês. Eventualmente, é claro, em um caso de sangue um pouco mais difícil, a gente aciona nosso cadastro de doadores. O Hemopa tem mantido essa regularidade, mas a doação e a transfusão são um ato contínuo de solidariedade. Por isso incentivamos que não seja só em junho, mas em todos os meses", pontua Paulo Bezerra, presidente do Hemopa.

Na segunda-feira (14), uma programação diferenciada em alusão ao Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue coletou 271 bolsas de sangue só na Região Metropolitana de Belém (RMB), que vão beneficiar até 1.090 pacientes internados na rede hospitalar pública e privada do Pará. Na ocasião, uma caravana solidária de servidores do Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, localizado na Travessa 14 de Março, com 20 integrantes, foi responsável pela diferença.

Para Bezerra, as campanhas de sensibilização são essenciais para manter a regularidade dos estoques de sangue. "Temos várias alternativas para fazer essa sensibilização, como caravanas de empresas, escolas, associações e igrejas. São parcerias que tornam a dar um 'plus' nessa coleta. É importante frisar a importância não só da coleta específica, mas também da conscientização", pontua.

No Pará, o índice de redução de doadores em meio a pandemia seguiu a tendência nacional, com 11%, enquanto que no resto do país foi de 10%. Entretanto, o presidente destaca que mesmo no período complicado de preocupações com a covid-19, a solidariedade prevaleceu. "Mesmo com a pandemia tivemos um comparecimento não só em Belém, como em outras unidades. A solidariedade é grande. Nossos doadores atendem nosso chamado. Tivemos uma redução como no resto do país, mas há Hemocentros que tiveram uma baixa de até 30% e 40%, e nós não. Isso mostra que o nosso povo é solidário", aponta.

A afirmação é corroborada pelo Ministério da Saúde, que avalia que o índice de doadores no Pará está acima da média nacional. No estado, são quase 183 mil doadores de sangue em uma população de 8 milhões de habitantes, o que significa 2,2%, enquanto que no resto do país esse índice é de 1,6%.

Serviço

Para doar sangue, é preciso ter de 16 a 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos devem apresentar consentimento formal do responsável legal); pesar no mínimo 50 quilos; e estar alimentado.

No dia da coleta, o doador não deve ingerir alimentos gordurosos antes da doação; deve ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas; e apresentar documento oficial de identificação com foto. Uma única doação de sangue, de 450 mililitros, é suficiente para salvar a vida de até 4 pessoas. Além disso, essa quantidade é reposta no organismo em 24 horas