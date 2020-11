Diretoria do Círio 2020 é dissolvida; entenda

No começo da noite desta sexta-feira (20), 32 dos 33 casais que integraram a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) na organização do Círio 2020 deixaram suas funções. Esse procedimento faz parte da renovação anual da DFN. No dia 4 de dezembro, serão empossados os novos diretores da Festa, para atuar nos preparativos e realização do Círio de Nossa Senhora de Nazaré em 2021.

A programação de dissolução da DFN 2020 começou com a celebração de missa, na presença dos dirigentes, na Capela Bom Pastor, do Centro Social de Nazaré (CSN), próximo da Basílica Santuário. O evento foi reservado e contou com a presença do diretor-coordenador da DFN, Albano Martins.

Albano permanece em mais um mandato. A composição das oito diretorias executivas, como informa a DFN, poderá ser modificada. A escolha da equipe que ficará à frente da organização do Círio 2021, edição número 229 da maior festa de fé do povo paraense, é feita pelo diretor-coordenador da festa em conjunto com o presidente da Diretoria, padre Luiz Carlos Nunes Gonçalves.

A posse da nova organização do Círio para 2021 ocorrerá às 18 horas de 4 de dezembro, na Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré. Os novos diretores atuarão nas áreas de evangelização, procissões, decoração, administrativo-financeiro, arraial e arrecadação, eventos, marketing e engenharia e patrimônio. Os diretores terão mandato de um ano.