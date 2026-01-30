Diretor do Colégio Physics destaca emoção e impacto social das aprovações em universidades públicas

O diretor-geral do Colégio Physics, Fabrício Alves, avaliou como especial o dia da divulgação dos resultados dos vestibulares, marcado por aprovações em instituições federais e estaduais. Com duas décadas de atuação à frente da escola, ele ressaltou que, apesar da experiência, a emoção se renova a cada ano.

“Já são 20 anos vivendo essa expectativa. Todo ano é aquela mesma emoção: a gente se arrepia, se emociona, chora com os alunos e com as famílias, porque acompanha toda a trajetória desses jovens, os desafios que eles conseguem superar”, afirmou. Segundo o diretor, as conquistas dos estudantes também são conquistas da instituição. “As nossas conquistas são as conquistas desses jovens.”

Fabrício destacou que resultados como o primeiro lugar em Matemática simbolizam um caminho construído com esforço e persistência. “Quando você coloca um jovem em primeiro lugar, você sabe que o caminho não foi fácil. Tem alunos que passam muitos anos estudando, sentando na cadeira, e a escola está ali para ajudar nessa reta final, até que eles consigam alcançar esse sonho”, disse.

Para o diretor, a aprovação representa mais do que um objetivo individual. “Esse sonho não é só do aluno, é um sonho da família. Para muitos, é uma forma de mobilidade social. A educação é a melhor forma de mobilidade social”, reforçou. Ele afirmou ainda que a missão do Colégio Physics é oferecer oportunidades para que os estudantes ingressem nos cursos que desejam, seja em universidades federais, públicas ou em áreas como Medicina, Matemática e outras formações.

Ao final, Fabrício Alves deixou uma mensagem aos aprovados, ressaltando que a conquista marca apenas o início de uma nova etapa. “É só a primeira fase de uma longa jornada. A rotina de estudos não pode parar. Seja na graduação, na Medicina ou na residência, que é ainda mais difícil, é preciso continuar estudando, perseverando e mantendo o foco no objetivo final, onde cada um quer chegar”, concluiu.