Digital influencer de Canaã dos Carajás conta que teve a vida transformada após acidente

Dono de diversos títulos que o tornaram popular nas redes sociais e requisitado no mundo fashion, Vando Douglas traz consigo uma história de superação que o levou ao mercado da mídia social. Antes de se tornar digital influencer, atuava como estagiário de técnico em mineração na empresa Vale. Natural da cidade de Tucuruí, sudeste do Pará, o jovem deixou sua cidade natal para iniciar sua carreira em Canaã dos Carajás, onde reside atualmente.

A experiência profissional durou um ano e sete meses, o que lhe garantiu uma promoção, passando a atuar como técnico de controle de processo 1, onde ficou por cerca de três anos. Foi em 2016 que Vando Douglas viu sua vida mudar após um trágico acidente de moto, que o deixou por mais de 22 dias hospitalizado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em coma induzido.

Após o período de recuperação, ele precisou se adaptar às mudanças e se reinventar no mercado de trabalho. Foi aí que ele buscou na fotografia uma forma de terapia após o acidente. Com a superação de dias difíceis e já em processo de formação como administrador, Vando resolveu investir nele mesmo fazendo um intercâmbio no exterior, foram oito meses de uma experiência nova para sua carreira.

“Foi justamente essa transição que me levou a usar as redes sociais para ajudar pessoas. Já no exterior, eu comecei a contar minha vida na Irlanda, eu era o jovem preto, pobre, filho de pedreiro e feirante que conseguiu fazer um intercâmbio. Oportunidade que, na verdade, a sociedade impõe como um mérito para quem é somente de classe alta, e, na verdade, não é. Você que sempre teve um sonho de realizar algo, você pode realizar ”, destacou.

Foi aí que Vando Douglas atraiu olhares e passou a conquistar seguidores em sua rede social que, segundo o modelo, se identificaram com sua história de vida. Atuando há mais de cinco anos como digital influencer, hoje ele trabalha com mídias sociais e como criador de conteúdo se tornando o único influenciador a atuar na região de Carajás abordando conteúdos diversos, o que tem atraído cada vez mais seguidores que já somam mais de 40 mil. “Hoje atuo na abordagem de diversos assuntos com temas para todos os públicos e idades, como educação, tecnologia e empreendedorismo. Além de falar de moda com dicas de look para todas as ocasiões. ”

Vando conta que ficou 22 dias em coma e precisou se reinventar ao deixar o hospital (Divulgação/ Lael Leal)

Os convites para participar de grandes eventos representando marcas e empresas começaram a fazer parte de sua rotina. Em 2021, ele foi convidado para participar do concurso realizado na Feira de Negócios de Canaã dos Carajás onde recebeu o título de Mister Comércio, ficando um ano com o título. O reinado garantiu ao jovem o convite para se tornar Mister Turismo Pará 2022 e representar o estado e a região no evento Mister Turismo Brasil que acontece este ano em São Paulo.

“Ano passado eu tive a satisfação em ser convidado para participar de um evento em Goiânia chamado de ”Amarê Fashion”, onde foi realizada uma semana de moda e foi após estar no evento que comecei a estudar moda e a entender como funciona. A partir daí, criei em minhas redes socais o tema look do dia com dicas de estilo e modelos para todas as ocasiões o que viralizou”, frisou Vando Douglas.

Segundo Vando, hoje ele representa mais de 12 marcas que acreditaram em seu trabalho. Com apenas 31 anos de idade ele já acumula títulos como: Prêmio Destaque 2021, Prêmio Destaque 2022, Prêmio Líder Influencer 2021, Prêmio Líder Homem Destaque 2021, Prêmio Empresarial Seletos Influencer 2021, Prêmio Top Marketing Melhor Influencer 2021, Prêmio Influencer Instituto CMP 2022, Prêmio Líder Homem Empreendedor 2022 e Prêmio Líder Blog Pessoal 2022.