Parauapebas é considerada a quarta cidade mais populosa do Pará

Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou Parauapebas, no sudeste do estado, como a 4ª cidade mais populosa do Pará. O título é uma prévia da população dos municípios com base nos dados coletados pelo Censo Demográfico até o dia 25 de dezembro de 2022.

VEJA MAIS

A pesquisa revelou ainda que Parauapebas, atualmente, tem mais habitantes que Marabá que conta com 271.321. Em Parauapebas são 271.577 pessoas, 256 habitantes a mais. Em todo estado foi contabilizado 8.442.962 pessoas, a capital aparece como o município mais populoso, com 1.367.336 habitantes. Ananindeua, que pertence à região metropolitana, aparece em segundo lugar com 515.745 moradores. Bannach é considerada a cidade com menos habitantes, apenas 3.730 munícipes.

Com um potencial minerário gigante, o município se tornou visível para quem busca oportunidade e crescimento profissional, além de atrair para a cidade grandes empresas que investem no município, potencializando a geração de emprego. Todos os dias centenas de trabalhadores desembarcam na capital dos minérios visando dias melhores, eles chegam de diversas cidades do Brasil e do mundo.

Todo esse crescimento populacional é ocasionado pela maior jazida de minério de ferro do planeta, que tem atraído para o município um número expressivo de pessoas, e isso transformou a cidade em um grande potencial empregatício. O hoje além da exploração do minério, a pequena cidade do interior do Pará tem sido atrativo com sua beleza e encantos existentes.

Parauapebas vive um ritmo de desenvolvimento que vai na contramão de uma realidade econômica onde muitas cidades brasileiras praticamente seguram os investimentos e grandes projetos. Neste cenário, vem se consolidando como um dos municípios mais promissores do país. Para garantir o título, investimentos na área de infraestrutura e na cadeia produtiva do ecoturismo vêm mudando o cenário populacional da cidade.

Não é somente a exploração do minério que tem atraído para a cidade novos habitantes, mas também a biodiversidade existente. Com cinco rotas turísticas, Parauapebas aposta na Rota Carajás como a primeira a ser conhecida mundialmente. Nela é possível conhecer um pouco da Floresta Nacional de Carajás, cavernas ferríferas, trilhas, mirantes, savana, cachoeiras e lagoas de águas cristalinas, além do Bioparque.

Parauapebas recebe grandes investimentos de infraestrutura, as obras do Prosap, considerado o maior programa de saneamento da cidade e um dos maiores da região Norte. Além do Programa Municipal de Investimentos (PMI) que visa transformar Parauapebas em uma Smart City. E a expectativa é que o número de moradores aumente com o passar dos anos, podendo a cidade ocupar o primeiro lugar no ranking do município mais populoso do Pará.