Plataforma 'Mobi Legal' é disponibilizada para motoristas de transporte em Parauapebas

Agora os motoristas de transporte por aplicativo de Parauapebas, sudeste do Pará, contam com a Plataforma Mobi Legal, aplicativo digital de licenciamento municipal disponibilizado para diversas modalidades de transporte, que já iniciou o processo de regularização dos condutores que atuam na cidade com o transporte privado individual renumerado de passageiros.

O aplicativo Mobi Legal foi lançado em maio de 2022, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (Semsi) e o Departamento de Arrecadação Municipal (DAM), tornando o município o primeiro do Pará a utilizar a tecnologia para desburocratizar o acesso aos serviços públicos.

A iniciativa beneficia prestadores de serviços de transporte, como taxistas, mototaxistas, motofretes, escolares, motoristas de pequenas cargas ou de transporte público e privado com serviços que irão agilizar o cadastro para a validação, emissão de certificados, taxas, renovação digital e os documentos exigidos por lei para se trabalhar com cargas ou passageiros.

Nova ferramenta digital também vai beneficiar os 325 taxistas que atuam no município (Divulgação/ Ascom Semsi)

Atualmente, em Parauapebas, existem cerca de 745 mototaxistas, 325 taxistas, 47 empresas de ônibus para fretamento entre outros tipos de transportes cadastrados no município, uma média de 5 mil contribuintes, entre pessoas físicas e jurídicas. Há, também, em torno de 1,2 mil trabalhadores autônomos que dependem dos seus veículos como renda, segundo os dados do órgão municipal de trânsito.

O acesso à plataforma acontece de forma simples e 100% digital, o que evitará filas, a demora no recebimento do licenciamento, o desperdício do uso de papel, o retrabalho e o desperdício de tempo de deslocamento de cidadãos e empresas até o Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT).

A ferramenta oferece também aos motoristas de aplicativos praticidade para fazer o licenciamento municipal e o cumprimento de obrigações do serviço.