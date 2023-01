Estudantes de Canaã dos Carajás não precisam mais deixar a cidade para cursar universidade

Conquistar a graduação é a realização de um sonho para muitos jovens que almejam entrar para a faculdade e seguir carreira no mercado de trabalho. Para muitos, devido a situações financeiras, esse sonho acaba sendo deixado para trás. Outros muitas das vezes deixam o seio familiar para ir em busca da formação acadêmica.

Para garantir o acesso e permanência na universidade, o município de Canaã dos Carajás criou o programa que concede incentivos financeiros a estudantes matriculados em cursos superiores de graduação ministrados no município. O valor do benefício varia entre R$250 e R$ 500 e é distribuído de acordo com a modalidade de estudo (presencial, semipresencial ou à distância) para estudantes de baixa renda familiar per capita. O benefício vale por toda a duração do curso mediante avaliação semestral e anual.

Luiz Juvenal: graças ao Promipe vou garantir meu diploma universitário (Divulgação/ Ascom PMC)

Entre os beneficiários do programa está a estudante Any Caroline Silva Sousa. Ela está no 7º período do curso de Agronomia e recentemente foi beneficiada pelo Programa Municipal de Incentivo à Permanência dos Estudantes de Cursos de Educação Superior e Profissional (Promipe), lançado em agosto de 2022 e que já beneficia mais de 130 estudantes de Canaã. “O Promipe hoje é um dos suportes para que eu consiga chegar ao meu objetivo que é concluir a faculdade”, diz.

O estudante de jornalismo, Luiz Juvenal, também comemora a oportunidade de seguir uma carreira através do incentivo. Ele está no 3º período. “Graças ao Promipe eu tenho continuidade no meu curso, porque eu posso conseguir transporte com esse auxílio, e também comprar os materiais escolares de forma muito mais fácil, e com isso eu vou poder um dia me formar e exercer a minha profissão”, frisou.