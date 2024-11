Dia Nacional do Doador de Sangue mobiliza solidariedade e reforça estoques no Pará

Nesta segunda-feira, 25 de novembro, é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue, uma data especial para homenagear os voluntários que contribuem para salvar vidas e sensibilizar a sociedade sobre a importância desse gesto. No Pará, a Fundação Hemopa aproveita a ocasião para intensificar campanhas que fortalecem os estoques de sangue e estimulam a adesão de novos doadores, tanto na capital quanto em cidades do interior.

Paulo Bezerra, presidente da Fundação Hemopa, destaca o simbolismo da data como um momento de gratidão aos doadores e de conscientização para a continuidade das doações. Segundo ele, em relação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 6% nas doações, resultado de esforços para descentralizar os serviços e ampliar o alcance das campanhas no estado. “Hoje, além das unidades fixas em Belém, contamos com outros oito pontos de coleta distribuídos em municípios como Castanhal, Santarém, Marabá, Altamira, Abaetetuba, Redenção, Tucuruí e Capanema. Isso garante maior acessibilidade à população e contribui para manter os estoques regulares”, afirma.

Paulo Bezerra, Presidente da Fundação Hemopa (Foto: Igor Mota | O Liberal)

O Hemopa também realiza eventos especiais durante a semana comemorativa, como a Caminhada Pela Vida, marcada para este domingo, 26 de novembro, e parcerias com empresas e instituições para atrair mais voluntários. Paulo Bezerra explica que essas ações são fundamentais para manter a mobilização contínua e garantir que as demandas hospitalares sejam atendidas de forma eficiente. Mesmo com estoques considerados regulares, ele ressalta que a doação precisa ser constante. “Estamos sempre convocando a população, pois manter a regularidade é essencial para atender à demanda transfusional dos hospitais”, ressalta.

Entre os doadores, histórias de solidariedade e gratidão emocionam. Odinei Nascimento, bombeiro civil de 23 anos, faz sua 11ª doação e relembra um episódio em que precisou de sangue para sobreviver. “Isso me motivou a ajudar outras pessoas. Um gesto tão simples pode salvar até quatro vidas. É uma forma de retribuir e fazer a diferença”, relata.

Odinei Nascimento, Bombeiro Civil (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Já Roselys Tavares, bancária de 44 anos, doa sangue desde os 18 anos e destaca a simplicidade e o impacto desse ato. “Hoje vim ajudar o pai de um amigo que está em cirurgia, mas já sou doadora regular há muitos anos. Não dói nada e pode salvar vidas. Quem está sofrendo são as pessoas que precisam do sangue, então doar é só uma questão de boa vontade”, conta.

Roselys Tavares, Bancária (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Além das ações na capital, o Hemopa tem reforçado o atendimento no interior do estado. Paulo Bezerra explica que as unidades fixas e as campanhas itinerantes realizadas em municípios que antes não tinham acesso a coletas de sangue são um marco na descentralização dos serviços. “Com essas iniciativas, conseguimos ampliar a cobertura de coleta e atender mais pacientes, garantindo que os estoques estejam sempre em níveis seguros. Esse esforço é fundamental para consolidar o compromisso do Hemopa com toda a população paraense”, relata.

A doação de sangue é uma ação simples, mas que requer alguns cuidados. A Fundação Hemopa reforça que para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar acompanhados de um responsável), estar bem alimentado e saudável. A doação não apenas salva vidas, mas também é uma oportunidade de fazer a diferença na sociedade.

Serviço de Doação de Sangue

• Hemopa em Belém: Avenida Serzedelo Corrêa, nº 572, Batista Campos.

• Horários: Segunda a sexta, das 7h30 às 18h, e sábados, das 7h30 às 17h.

• Posto de Coleta no Shopping Castanheira: Rodovia BR-316, km 1, S/N.

• Horários: Segunda a sexta, das 7h30 às 18h, e sábados, das 7h30 às 17h.

• Unidades no interior: Castanhal, Santarém, Marabá, Altamira, Abaetetuba, Redenção, Tucuruí e Capanema.