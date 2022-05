Dia Mundial da Senha: saiba como criar chaves de acesso fortes e se manter seguro

Talvez você não saiba, mas na primeira quinta-feira de maio é celebrado anualmente o Dia Mundial da Senha. A data tem como objetivo conscientizar usuários de serviços online sobre a necessidade de atentar-se para o fortalecimento das senhas, tendo em vista o aumento de ataques cibernéticos e golpes na web. Datas de nascimento, número de telefone, CPF e sequências numéricas são os códigos mais utilizados, entretanto especialistas afirmam que tais chaves são vulneráveis, ou seja, facilitam ataques de cibercriminosos.

O analista de redes e segurança Eudes Mendonça, professor de tecnologia da informação da Faculdade Estácio, afirma que essas chaves tornam-se vulneráveis, sobretudo por estarem expostas nas redes sociais dos usuários. “Essas informações, como número de telefone ou datas de nascimento, apesar de serem básicas e fáceis de decorar, trazem muita vulnerabilidade. Até a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) recomenda que essas informações não devem ser publicadas nas redes sociais, Porém muitos ainda utilizam essa sistemática”, disse o especialista.

Eudes Mendonça afirma que senhas com quatro, cinco e até nove caracteres são fáceis de serem quebradas por hackers, ele recomenda que o quantitativo ideal a ser usado são chaves de segurança com 11 caracteres, intercalado entre letras maiúsculas e minúsculas. O educador explica que as senhas podem ser quebradas em dois formatos: wordlist, que é o banco de dados vazados; ou por meio co processamento das placas de vídeo GPUs (Graphics Processing Units).

“O rockyou, por exemplo, é um wordlist que possui 14 milhões de senhas. Se uma chave for compatível com qualquer base de dados vazada, ele consegue quebrar rapidamente essa senha. Se a chave for aleatória, e não estiver em nenhuma base de dados vazada, o GPU pode ser usado. Nesse caso, mudar de senha periodicamente é importante para manter a segurança, pois, por mais que o hacker esteja fazendo o processo para achar a senha, ela já foi trocada”, afirmou o professor.

A periodicidade de troca de senha é recomendada, pelo especialista, dependendo da sensibilidade do sistema. Caso seja muito sensível, é indicado que a chave de segurança seja trocada de mês em mês ou no máximo dois meses. Entretanto, Eudes Mendonça diz que apenas a presença da senha é considerada fraca a nível de critério de segurança, para fortalecer a proteção é aconselhado o uso do múltiplo fator de autenticação. “Hoje não tem como confiar apenas no usuário e senha, é preciso ter o múltiplo fator, ou seja, confirmar um recebimento por SMS, e-mail ou por meio de um link, para tornar o acesso mais difícil a um invasor”, explicou.

Conheça dicas simples para gerar ou manter uma senha com segurança reforçada