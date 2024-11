Dia Mundial da Pneumonia: doença segue sendo uma das principais causas de internação no Pará

Hoje é celebrado o Dia Mundial da Pneumonia, criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2009 para chamar a atenção para os cuidados necessários no combate a essa infecção pulmonar, uma das principais causas de internação no Pará. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA), entre janeiro e setembro deste ano, foram registradas 22.779 hospitalizações por pneumonia no estado, das quais 11.935 em crianças de até 14 anos. O número, embora menor do que em 2023, segue preocupante e reforça a necessidade de atenção redobrada em períodos de mudanças bruscas de temperatura, comuns no final do ano em Belém.

A pneumologista Carla Braga destaca a importância de cuidados específicos com crianças, que são mais vulneráveis a infecções respiratórias devido ao sistema imunológico em desenvolvimento. “Nessa época do ano, as mudanças no clima são uma porta de entrada para os agentes causadores da pneumonia. É crucial que os pais fiquem atentos a sinais como febre alta, tosse persistente e dificuldade para respirar, especialmente em crianças pequenas”, orienta a médica.

O que causa pneumonia

A pneumonia pode ser causada por diversos agentes, incluindo vírus, bactérias e fungos, e sua transmissão ocorre principalmente pelo ar e por secreções, mas também pode ser facilitada por fatores como mudanças bruscas de temperatura e exposição a ambientes fechados e pouco ventilados.

“Em Belém, o calor e o uso frequente de ar-condicionado podem deixar o ambiente seco, o que facilita a infecção. Recomendo que o ar-condicionado seja usado com moderação e que a hidratação das crianças seja mantida, além de secar bem após contato com água, como piscina ou praia”, explica a especialista.

Dicas de Prevenção

Para ajudar os pais a protegerem seus filhos da pneumonia, especialmente durante o fim de ano, quando o clima é instável, é essencial adotar medidas simples, mas eficazes:

Manter a hidratação e alimentação: Álcool, cigarro e ambientes fechados devem ser evitados, e a alimentação das crianças precisa incluir frutas e legumes que reforcem o sistema imunológico.

Higiene e cuidados diários: Lavar as mãos com frequência, especialmente após atividades externas, é fundamental para evitar a transmissão de agentes infecciosos.

Uso do ar-condicionado com moderação: Não deixe o ambiente excessivamente frio e, sempre que possível, mantenha uma circulação de ar natural.

Evitar mudanças bruscas de temperatura: Após atividades aquáticas, é importante secar bem a criança e trocar as roupas molhadas por secas.

Vacinação

A Sespa recomenda a vacinação contra o vírus influenza e outras doenças respiratórias que podem desencadear complicações associadas à pneumonia.

Em relação aos números, a Sespa ressalta que os casos de pneumonia, especialmente entre crianças, demandam prevenção contínua e cuidados durante todo o ano. Em 2023, o Pará registrou 32.777 casos, sendo 18.460 em crianças de até 14 anos, enquanto em 2022 foram 32.696 casos, com 18.110 entre crianças dessa faixa etária.

“A prevenção é uma aliada indispensável para evitar complicações graves. Pais e cuidadores devem estar atentos e, ao identificarem sintomas persistentes, procurar atendimento médico sem demora”, completa a pneumologista.